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Рубрика: Экономика

Берег Родины

Как повлияли авиаперелеты в Турцию на цены курортов юга
Текст: Ирина Белова ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)
В ряде СМИ появилась информация о снижении цен на отдых в Сочи в связи с возобновлением авиаперелетов на турецкие курорты. Корреспондент "РГ" выяснила у экспертов туристической сферы, так ли это.
Туристам придется привыкать к новой реальности. Надо сдать ПЦР-тест или вакцинироваться. Фото: Константин Завражин/ РГ Туристам придется привыкать к новой реальности. Надо сдать ПЦР-тест или вакцинироваться. Фото: Константин Завражин/ РГ
Туристам придется привыкать к новой реальности. Надо сдать ПЦР-тест или вакцинироваться. Фото: Константин Завражин/ РГ

- Я не анализировала цены на путевки в Сочи, но снижение вполне возможно, - считает председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина. - На это могут повлиять несколько факторов. Погода на юге еще не стабильна, временами идут дожди, вода в море остается прохладной и пока она прогрелась только до 22 градусов. К тому же еще совсем недавно при выборе места отдыха у моря не было альтернативы. Сейчас же открылись зарубежные направления. Конечно, массовых отказов от отдыха на российских курортах не наблюдается, но такие случаи все же есть.

Директор же отдела продаж отеля "Рэдиссон Лазурная" в Сочи Ирина Истомина заявляет, что цены не снизились, а по сравнению, например, с маем, наоборот, повысились. Такова курортная специфика.

- Еще в марте и апреле на лето все было продано, - говорит она. - Такая тенденция характерна практически для всех крупных отелей. Пока ни один человек не отказался от тура. У нас практически 100-процентная загрузка.

По словам директора сочинского санатория "Октябрьский" Ольги Заславской, у них стоимость путевок в последнее время также не снижалась. Словом, слухи оказались преувеличенными: возобновление авиаперелетов в Турцию никак не отразилось на спросе отдыха в Сочи. Отельеры и туроператоры не отмечают ни отмены ранее произведенных броней, ни снижения темпов бронирования. "Глубина бронирования сейчас достигает четырех месяцев, - рассказали в мэрии курорта. - На август уже продано 90-92 процента номерного фонда, а на сентябрь - около 75 процентов".

Кстати

На курортах Краснодарского края ужесточают меры по борьбе с коронавирусом. С 1 июля в гостиницы, отели, пансионаты и санатории будут заселять только тех отдыхающих, у которых есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (сделанный не позднее чем за 72 часа) либо сертификат о вакцинации. А уже с 1 августа средства размещения станут принимать только тех, у кого с собой в наличии окажется сертификат о вакцинации от COVID-19, за исключением туристов, имеющих медицинские противопоказания. Несовершеннолетним справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся.

Подготовила Екатерина Ковалевская

Спрос на туры по России снизился из-за антиковидных мер

Спрос на поездки по России во второй половине июня снизился примерно на 30% по сравнению с началом месяца, рассказал "РГ" представитель туроператора "Алеан". В первую очередь "просели" пляжные курорты Краснодарского края и Крыма, в меньшей - санаторно-курортный отдых в Кавказских Минеральных Водах. Снижается также спрос на экскурсионные туры. Например, туристы уже начали отказываться от поездок в Псков и Карелию, отмечают в Ассоциации туроператоров России.

Фото: iStock
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам

Россияне опасаются, что могут заболеть и придется отменить поездку. Неблагоприятно сказываются на внутреннем туризме также требования регионов предъявлять результаты ПЦР-тестов при заселении в гостиницы, говорят представители туриндустрии. В Псковской области как раз такие правила начнут действовать с 27 июня, а в Карелии - с 15 июля. Ранее подобные нормы ввели и в некоторых других регионах.

Конечно, туристы уже привыкли к новой реальности, и перспектива сдать ПЦР-тест никого не пугает. Хотя на семью это может обойтись в сумму около 10 тысяч рублей. Скорее, россияне выжидают, опасаясь введения новых ограничений, считает турбизнес.

Впрочем, спрос снижается еще и потому, что рынок насытился, указывает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. А туристам эффективнее было бы пройти вакцинацию, говорят эксперты. Она бесплатна, при этом сертификат можно предъявлять в гостиницах наравне с ПЦР-тестом.

Подготовил Евгений Гайва

Тем временем

Власти Египта открыли въезд для туристов, привившихся от коронавируса препаратами, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и египетское Управление по лекарствам. Приехать можно минимум через 14 дней после получения второй дозы вакцины "Спутник V" и препаратов от компаний Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm и Sinovac, а также первой дозы однокомпонентной вакцины от Johnson&Johnson. ПЦР-тест при наличии сертификата о вакцинации перед прибытием больше делать не нужно, пишет газета Al Ahram со ссылкой на заявление местного минздрава. По распоряжению ведомства справка о прививке должна содержать QR-код и печать официального органа, на них категорически запрещено делать какие-либо исправления или дописки. Однако эти правила распространяются только на приезжих из стран, "не затронутых мутировавшими штаммами коронавируса". Мутации зафиксированы, к примеру, в Индии, Бангладеше, Пакистане, Бутане, Мьянме, некоторых странах Латинской Америки, в том числе Бразилии, и др. Прибывший из этих государств турист даже при наличии сертификата о прививке должен сделать в аэропорту молекулярный экспресс-тест на коронавирус. Если он окажется положительным, то сделают еще и ПЦР-тест. При положительном результате последнего приезжего поместят в госпиталь. Для невакцинированных гостей правила въезда не изменятся.

Подготовила Диана Ковалева

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