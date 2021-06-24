На жителя Сочи завели дело за звонок о "минировании" аэропорта

Сотрудники транспортной полиции Сочи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, сообщившего о ложном минировании. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи поступил звонок от неизвестного мужчины, который заявил, что входные контроли в воздушную гавань заминированы. При обследовании аэровокзального комплекса, привокзальной площади и прилегающей территории специалисты не обнаружили опасных предметов.

Совместно с сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю был установлен звонивший - им оказался житель Сочи 1986 года рождения.

Следственный отдел Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении местного жителя возбудил уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В настоящее время подозреваемый задержан.