Обязательную вакцинацию ввели для всех волгоградских чиновников

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров распорядился провести 100-процентную вакцинацию работников органов исполнительной власти региона, а также работников подведомственных им организаций. Исключение сделают только для людей, имеющих противопоказания или переболевших, то есть имеющих антитела. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Ситуация в регионе непростая. По словам главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, прирост заболеваемости за неделю достиг 15,6 процента. Дальнейший прогноз развития ситуации также неблагоприятный, отмечает чиновница. Причем самый быстрорастущий сегмент заболевающих - экономически активная возрастная группа, от 18 до 49 лет. Растет число тяжелых случаев течения болезни.

Глава региона распорядился также максимально ограничить проведение массовых мероприятий, ускорить проведение вакцинации населения и дополнительно развернуть одну тысячу инфекционных коек. Кроме того, местным властям поручено обеспечить трехмесячный запас товаров первой необходимости, продовольственных товаров и товаров народного потребления. В связи с чем некоторые эксперты не исключают введение новых локдаунов - как было весной прошлого года.

По данным оперативного штаба, всего в регион зарегистрировано 63 тысячи случаев заболевания, в том числе 112 за последние сутки.