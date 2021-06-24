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24.06.2021 04:00
Рубрика: Общество

Ученый рассказал, какую опасность может таить в себе питьевая вода

Текст: Руслан Мельников (Калмыкия)
Ученый из Республики Калмыкия, которая входит в число самых засушливых регионов, рассказал корреспонденту "Российской газеты", как выбрать воду для питья.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам эксперта при правительстве региона, доцента Калмыцкого государственного университета, заведующего лабораторией очистки воды Виктора Онкаева, делая выбор между продаваемой в магазинах бутилированной водой, лучше предпочесть природную. Но и здесь существует риск наткнуться на подделку.

Фото: Reuters
Где взять чистую питьевую воду

"Природная вода лучше, но нужно быть уверенным, что она соответствует тому, что написано на этикетке, - пояснил ученый, - что продукция сертифицирована и фирма, поставляющая ее, работает добросовестно. К сожалению, часто продают обычную воду, набранную из-под крана. Собственно, поэтому я предпочитаю очищать воду сам с помощью фильтров. Так больше уверенности в ее чистоте".

Воду плохого качества можно определить визуально. "По уровню ее прозрачности и наличию осадка, - напоминает Виктор Онкаев. - Можно также использовать солемеры. У нас, в Калмыкии, например, считается допустимым содержание солей 1 грамм на литр. Максимум - 1,5 грамма на литр. Но в некоторых подземных источниках минерализация воды достигает 5-10 граммов на литр. Такую воду даже овцы отказываются пить".

Но наверняка качество воды определяется лабораторными методами. Правда, здесь есть один нюанс. "Часто лабораторные пробы показывают, что в систему водоснабжения вода поступает хорошего питьевого качества, - продолжает ученый. - А потом загрязняется в сетях". Из-за старых труб. Так что здесь лучше исследовать воду из-под крана.

В регионах Общество Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия

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