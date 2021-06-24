Ученый рассказал, какую опасность может таить в себе питьевая вода

Ученый из Республики Калмыкия, которая входит в число самых засушливых регионов, рассказал корреспонденту "Российской газеты", как выбрать воду для питья.

По словам эксперта при правительстве региона, доцента Калмыцкого государственного университета, заведующего лабораторией очистки воды Виктора Онкаева, делая выбор между продаваемой в магазинах бутилированной водой, лучше предпочесть природную. Но и здесь существует риск наткнуться на подделку.

"Природная вода лучше, но нужно быть уверенным, что она соответствует тому, что написано на этикетке, - пояснил ученый, - что продукция сертифицирована и фирма, поставляющая ее, работает добросовестно. К сожалению, часто продают обычную воду, набранную из-под крана. Собственно, поэтому я предпочитаю очищать воду сам с помощью фильтров. Так больше уверенности в ее чистоте".

Воду плохого качества можно определить визуально. "По уровню ее прозрачности и наличию осадка, - напоминает Виктор Онкаев. - Можно также использовать солемеры. У нас, в Калмыкии, например, считается допустимым содержание солей 1 грамм на литр. Максимум - 1,5 грамма на литр. Но в некоторых подземных источниках минерализация воды достигает 5-10 граммов на литр. Такую воду даже овцы отказываются пить".

Но наверняка качество воды определяется лабораторными методами. Правда, здесь есть один нюанс. "Часто лабораторные пробы показывают, что в систему водоснабжения вода поступает хорошего питьевого качества, - продолжает ученый. - А потом загрязняется в сетях". Из-за старых труб. Так что здесь лучше исследовать воду из-под крана.