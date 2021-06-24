"Удивленный" кот Федя из Ростова покорил соцсети и зарубежные СМИ

Кот из Ростова-на-Дону стал знаменит на весь мир благодаря своей хозяйке Наталье Ждановой, которая завела питомцу аккаунты в соцсетях. Питомец Федя прославился из-за своей необычной внешности и вечно удивленных глаз.

Изображение российского кота опубликовано в британской газете The Mirror и немецком издании BoredPanda. Об этом хозяйка кота сообщила на его станице в Instagram.

Наталья Жданова нашла животное в своем саду, котенку было всего несколько дней отроду. С возрастом его особенности стали проявляться все отчетливее. Ростовчанка предполагает, что кота в младенчестве мать уронила с большой высоты, так как неоднократно перелезала с ним через забор. Из-за чего он сильно отличался от своей сестры из того же помета.

- Изначально Федя был страшен, как смертный грех. Мы лечили ему глазки, кроме того, у него были проблемы с координацией. Когда его сестра уже уверенно бегала, Федя мог крутиться вокруг своей оси довольно долгое время, - пишет Наталья.

Сейчас у Федора 71 тысяча подписчиков в TikTok, ролики с его участием набирают по несколько сотен просмотров. А его хозяйка гордится тем, что ее питомца знают и любят далеко за пределами родного города и даже страны.