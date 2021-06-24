Ущерб от подтоплений в Крыму оценили в 171 миллион рублей

По последним оценкам, сумма ущерба от подтопления городов и районов Крыма достигла отметки в 171 миллион рублей. Об этом на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС сообщил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

По его словам, эта сумма подкреплена 866 актами, которые составили администрации пострадавших от стихии городов и районов. В частности, 528 актов составлено в Керчи, 173 - в Ялте, 114 - в Ленинском районе, по 30 и 21 - в Кировском и Советском районах соответственно.

Руководитель Совета министров Крыма отметил, что компенсационные выплаты на общую сумму 37 миллионов рублей уже получили 634 пострадавших от наводнения.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь анонсировал с 25 июня оценку соответствующими комиссиями ущерба, нанесенного в результате разгула стихии автотранспорту. При этом он напомнил, что у республиканских властей пока нет законодательного инструмента (да и соответствующих прецедентов в правовой практике) для возмещения такого рода ущерба.

- Все решение после оценки ущерба будут приняты, скорее всего, 29 июня, - допустил он.

Аксенов также сообщил, что власти также проведут оценку ущерба пострадавших от наводнения коммерческих помещений.

- Речь будет идти о компенсации затрат на ремонт помещений, - пояснил глава региона и добавил, что члены комиссий вряд ли будут проводить оценку утерянного из-за потопа товара, поскольку "это сделать невозможно".