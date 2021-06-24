- Операции на крупных сосудах являются самыми сложными в хирургии. Когда пациент обратился за помощью, при обследовании мы выяснили, что атеросклероз вызвал поражения большого количества артерий, питающих левую ногу, - рассказал сосудистый хирург Дмитрий Борисов. - В связи с этим мы и приняли решение о срочной операции - подвздошно-бедренном шунтировании. Мы вшили в сосуд протез в обход закупоренного участка сосуда. Пациенту стало легче, удалось избежать гангрены.
Атеросклероз с окклюзией подвздошных артерий - это заболевание, при котором формируются атеросклеротические бляшки в артериях нижних конечностей, происходит сужение просвета сосудов и нарушение кровообращения.
- Сейчас чувствую себя нормально, боль ушла. Медперсонал относился ко мне с большим вниманием, круглосуточно кто-то находился рядом. Спасибо всем большое, хорошо, что у нас есть такие медики, - сказал прооперированный элистинец.
Непростой была и операция, выполненная пациенту с четвертой стадией рака. Случай оказался чрезвычайно сложным из-за разросшихся метастазов.
Как сообщили в пресс-службе республиканской больницы, где проходила операция, мужчине произвели резекцию, то есть частичное удаление желудка. Однако во время операции выяснилось, что метастазы проросли в печеночную артерию. Ее тоже требовалось удалять. К операции тут же подключились сосудистые хирурги.
- Мы не в первый раз оперируем пациентов с четвертой стадией рака желудка, но в данной локализации - удаление метастазов из артерии сделано впервые. Эта операция улучшит качество жизни мужчины с тяжелым диагнозом, - подчеркнул заведующий онкохирургическим отделением республиканского онкодиспансера Арслан Очир-Горяев.
Он отметил, что в отделении, которое действует на базе больницы, есть возможность проводить мультидисциплинарные операции, в которых участвуют врачи разной специализации. Это позволяет не тратить драгоценное время на ожидание нужных специалистов, когда жизнь пациента зависит от считаных минут.
Во время проведенной операции необходимо было не только вырезать пораженный метастазами участок артерии, но и восстановить ее, поскольку через важную артерию происходит кровоснабжение печени. Поэтому сосудистые хирурги использовали вену, взятую из ноги пациента.
- Операция значительно улучшит качество жизни больного, мы будем бороться за него. Сейчас состояние мужчины стабильное, чуть позже он пройдет курс химиотерапии, - отметил Дмитрий Борисов.