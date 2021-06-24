Сосудистые хирурги из Республиканской больницы имени Жемчуева в Элисте провели экстренную операцию, которая спасла от гангрены мужчину, поступившего с острой болью в ноге. Операция длилась четыре часа. При этом использовался аппарат для возврата крови, с помощью которого медики смогли вернуть пациенту больше двух литров его собственной крови.

- Операции на крупных сосудах являются самыми сложными в хирургии. Когда пациент обратился за помощью, при обследовании мы выяснили, что атеросклероз вызвал поражения большого количества артерий, питающих левую ногу, - рассказал сосудистый хирург Дмитрий Борисов. - В связи с этим мы и приняли решение о срочной операции - подвздошно-бедренном шунтировании. Мы вшили в сосуд протез в обход закупоренного участка сосуда. Пациенту стало легче, удалось избежать гангрены.

Атеросклероз с окклюзией подвздошных артерий - это заболевание, при котором формируются атеросклеротические бляшки в артериях нижних конечностей, происходит сужение просвета сосудов и нарушение кровообращения.

- Сейчас чувствую себя нормально, боль ушла. Медперсонал относился ко мне с большим вниманием, круглосуточно кто-то находился рядом. Спасибо всем большое, хорошо, что у нас есть такие медики, - сказал прооперированный элистинец.

Непростой была и операция, выполненная пациенту с четвертой стадией рака. Случай оказался чрезвычайно сложным из-за разросшихся метастазов.

Как сообщили в пресс-службе республиканской больницы, где проходила операция, мужчине произвели резекцию, то есть частичное удаление желудка. Однако во время операции выяснилось, что метастазы проросли в печеночную артерию. Ее тоже требовалось удалять. К операции тут же подключились сосудистые хирурги.

- Мы не в первый раз оперируем пациентов с четвертой стадией рака желудка, но в данной локализации - удаление метастазов из артерии сделано впервые. Эта операция улучшит качество жизни мужчины с тяжелым диагнозом, - подчеркнул заведующий онкохирургическим отделением республиканского онкодиспансера Арслан Очир-Горяев.

Он отметил, что в отделении, которое действует на базе больницы, есть возможность проводить мультидисциплинарные операции, в которых участвуют врачи разной специализации. Это позволяет не тратить драгоценное время на ожидание нужных специалистов, когда жизнь пациента зависит от считаных минут.

Есть возможность проводить мультидисциплинарные операции, в которых участвуют врачи разной специализации

Во время проведенной операции необходимо было не только вырезать пораженный метастазами участок артерии, но и восстановить ее, поскольку через важную артерию происходит кровоснабжение печени. Поэтому сосудистые хирурги использовали вену, взятую из ноги пациента.

- Операция значительно улучшит качество жизни больного, мы будем бороться за него. Сейчас состояние мужчины стабильное, чуть позже он пройдет курс химиотерапии, - отметил Дмитрий Борисов.