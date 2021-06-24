В ялтинском музее под открытым небом обрушилась 300-метровая стена

В музее под открытым небом "Поляна сказок" в Ялте, пострадавшей от наводнения, обрушилась подпорная стена протяженностью 300 метров. Об этом на заседании Оперативного штаба по ликвидации ЧС сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, стена разрушилась в результате начавшегося оползня.

- У нас фактически до верхней точки - беседки - осталось три метра, - предупредила Павленко. Она рассказала, что обсуждала варианты решения проблемы с главой Главного управления МЧС по Крыму Аркадием Ожигиным и 25 июня вместе со специалистами будет "думать, как решать проблему".

Павленко также проинформировала, что продолжается подтопление Мисхорского парка и бутика-отеля "Дача Рахманинова" (в советское время правительственной дачи) в поселке Кореиз.

- Вода до сих пор идет туда, - сказала она.

Кроме того, глава городской администрации сообщила о том, что зоопарк "Сказка" и Ялтинский крокодиляриум работают в штатном режиме. Она напомнила, что последний 18 июня затопило за считанные часы.

- Ребята тогда успели вывезти 35 крокодилов, которых пришлось вылавливать вручную, и 40 уникальных черепах, - рассказала Павленко. - Крокодилы живы и здоровы.