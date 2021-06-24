Власти Краснодарского края обязали гостиницы, санатории и прочие средства размещения принимать с 1 августа только туристов с сертификатом о вакцинации от COVID-19. Исключение будет сделано для туристов, имеющих медицинские противопоказания, для несовершеннолетних и тех, кто на эту дату уже будет отдыхать на море.

Еще раньше, с 1 июля, заселиться можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус (причем сделанного не позднее чем за 72 часа), сертификат о вакцинации также подойдет.

Если эти условия не подходят, вернуть купленные туры в Краснодарский край можно будет только со штрафом. Решать - потерять часть денег и остаться без моря или все же пройти ПЦР-тест и "уколоться", туристы будут решать в ближайшие сутки, говорят представители туриндустрии.

Администратор одной из гостиниц в Анапе рассказывает, что такие новости вызвали шквал звонков от гостей, забронировавших номера на июль и август. Люди спрашивали, за какой срок должен быть сделан тест, в каком объеме вернут деньги и что делать, например, больным сахарным диабетом.

На ПЦР-тесты на семью может выйти до 10 тысяч рублей. Что касается штрафов, то все зависит от даты поездки: чем она ближе, тем больше придется потерять в случае отмены тура, условия прописаны в договоре, пояснила "РГ" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Если аннулировать тур близко к дате заезда, придется потерять денег больше, чем за ПЦР-тесты. Тогда люди просто сделают ПЦР-тесты и поедут, говорит она.

Если же туристы начнут отказываться сейчас от туров на август, то смогут получить полную стоимость. Пока массовых аннуляций нет, но продажи туров остановились, значит, люди задумались. Реакция, говорит Тюрина, обычно наступает через сутки. Тогда и станет понятно, будут ли туристы аннулировать туры, переносить их или привьются и поедут отдыхать.

Краснодарский край в этом году рассчитывал получить до 15 млн туристов. Какая часть этого турпотока будет потеряна, пока сказать сложно. По прогнозу руководителя компании-туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, поток отдыхающих в Краснодарский край в июле уменьшится на 20%. В Ассоциации туроператоров России считают, что по итогам года Кубань не досчитается 35% отдыхающих. По мнению генерального директора туроператора "Алеан" Ильи Уманского, новые ограничения означают конец сезона, российские туристы поедут за рубеж. С ним согласна президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина.

Между первым и вторым компонентами прививки должно пройти три недели. Так что сейчас нужно постараться очень быстро привиться до 8 июля, чтобы успеть к 1 августа поставить второй компонент, поясняют эксперты. При этом в некоторых регионах очередь на прививку может достигать двух недель. То есть кто-то привиться все же не успеет, потому какие-то аннуляции будут. Однако паниковать рано.

Если сейчас россияне начнут активно прививаться, то к 1 августа станет понятно, улучшается ли ситуация. Вполне возможно, что эпидобстановка действительно улучшится, и тогда озвученные меры с 1 августа вообще могут не ввести, считает Тюрина.

Сейчас в первую очередь речь идет о безопасности, говорит профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь. В ситуации, когда в России пошло увеличение заболевших, выбор есть только между новым локдауном или частичными ограничениями. Приоритет все же лучше отдать ограничениям, считает она.

Ограничительные меры вводятся в тех регионах, где создается большая концентрация людей. В этом есть определенная логика. Помимо Краснодарского края это Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Калининград, отмечает эксперт. В этих регионах пока таких мер не введено, но они могут быть скоро объявлены, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться.

Другой вопрос, что урегулировать ситуацию нужно и с точки зрения турбизнеса. Если сейчас туроператоры начнут возвращать деньги уже за туры по России, по отрасли будет нанесен еще один серьезный удар. Потому нужно какое-то постановление правительства, которым была бы определена некая форма помощи на случай массового аннулирования туров, замечает Дехтярь. Это придало бы уверенность рынку.

Туристам придется привыкать к новой реальности. Надо сдать ПЦР-тест или вакцинироваться. Фото: Константин Завражин

Тем временем

Власти Египта открыли въезд для туристов, привившихся от коронавируса препаратами, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и египетское Управление по лекарствам. Приехать можно минимум через 14 дней после получения второй дозы вакцины "Спутник V" и препаратов от компаний Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm и Sinovac, а также первой дозы однокомпонентной вакцины от Johnson&Johnson. ПЦР-тест при наличии сертификата о вакцинации перед прибытием больше делать не нужно, пишет газета Al Ahram со ссылкой на заявление местного минздрава. По распоряжению ведомства справка о прививке должна содержать QR-код и печать официального органа, на них категорически запрещено делать какие-либо исправления или дописки. Однако эти правила распространяются только на приезжих из стран, "не затронутых мутировавшими штаммами коронавируса". Мутации зафиксированы, к примеру, в Индии, Бангладеше, Пакистане, Бутане, Мьянме, некоторых странах Латинской Америки, в том числе Бразилии, и др. Прибывший из этих государств турист даже при наличии сертификата о прививке должен сделать в аэропорту молекулярный экспресс-тест на коронавирус. Если он окажется положительным, то сделают еще и ПЦР-тест. При положительном результате последнего приезжего поместят в госпиталь. Для невакцинированных гостей правила въезда не изменятся.

Подготовила Диана Ковалева