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24.06.2021 00:15
Рубрика: Общество

Кладовая трав

Добровольцы испытают фитобиотики
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Спецвыпуск № 138(8489)
В Крыму готовятся начать исследования на добровольцах первого отечественного фитобиотика - препарата, который может стать полноценной заменой некоторым антибиотикам. Об этом "РГ" рассказал директор НИИ сельского хозяйства Крыма, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий:

- Мы ведем переговоры с Медицинской академией Крымского федерального университета о том, чтобы начать испытания разработанного нами фитобиотика на группе добровольцев. Хотим, чтобы специалисты предложили нам методику этого исследования.

Первый отечественный фитобиотик создан на основе химического вещества карвакрол, содержащегося в растениях орегано, тимьяне, диком бергамоте и еще некоторых культурах. По словам ученого, испытания препарата на контрольной группе животных продолжались на протяжении трех лет и показали превосходный результат. Теперь пришло время изучить его воздействие на людей.

Испытания препарата на животных продолжались на протяжении трех лет и показали превосходный результат

- Я сам буду в первой группе добровольцев, - рассказал Паштецкий. - Буду на протяжении месяца принимать препарат, сдавать кровь, проходить все необходимые обследования. Думаю, к концу года мы будем понимать, пригоден ли этот препарат для использования людьми.

В Крымском федеральном университете подтвердили заинтересованность в сотрудничестве по созданию новых лекарственных препаратов.

- С руководством НИИ сельского хозяйства Крыма мы давно обсуждали эту тему, - рассказал проректор КФУ Анатолий Кубышкин. - Совместно с НИИ "Магарач" специалисты нашего медицинского вуза работали над созданием одного из таких препаратов. Сейчас мы продолжаем работу над такими полифенольными продуктами, как стильбеновый концентрат, концентрированная вытяжка из полифенолов винограда. Мы заинтересованы в создании продуктов из сырья природного происхождения, имеющих лекарственные свойства, и готовы в этом участвовать, создавать на их основе новые препараты для профилактики и лечения заболеваний.

Ученые экспериментируют с различными пряными и лекарственными растениями, чтобы раскрыть все их секреты

НИИ сельского хозяйства Крыма совместно с коллегами из Уральского университета, со Ставрополья, из Казани ведет исследования с целью создания отечественных фитобиотиков на протяжении последних семи лет. Ученые экспериментируют с различными пряными и лекарственными растениями, чтобы раскрыть все секреты их действия.

Справка

Сегодня до 80 процентов мирового производства антибиотиков находит применение в животноводстве. Массовое их использование привело к тому, что более 30 процентов этих лекарств уже не способны подавить возбудителей болезней. В странах ЕЭС с 1 января 2006 года применение кормовых антибиотиков законодательно запрещено. В России и странах ЕАЭС нет строгого запрета их нельзя применять лишь перед забоем животного. Альтернативой антибиотикам должны стать фитобиотики, создаваемые на основе растительных компонентов.

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