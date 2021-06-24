В Крыму два экс-депутата получили срок за мошенничество с землей

Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор бывшим депутатам Симферопольского и Судакского городского советов, который предложили жительнице Судака свои услуги в оформлении земли в ГСК "Горный" в собственность. Об этом сообщила пресс-служба суда.

За посреднические услуги - передачу 1,7 миллиона рублей нужному чиновнику администрации Судака - обвиняемые обещали передать в собственность хозяйке земельный участок, который до возвращения Крыма в состав РФ находился в бессрочном пользовании у ГСК "Горный".

- Но на самом деле передавать полученные деньги должностному лицу администрации мошенники не собирались, планируя присвоить их себе, - отметили в суде. - Довести до конца свой преступный умысел парламентарии не смогли по независящим от них обстоятельствам. Ведь посредничавший в передаче денег участник этой преступной схемы работал под контролем правоохранительных органов.

Экс-депутатам инкриминировали мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Суд признал их виновными, но в то же время учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие положительных характеристик, наград и грамот. В результате они осуждены на три года восемь месяцев и на три года четыре месяца соответственно в исправительной колонии общего режима. Время содержания под стражей зачтено в срок лишения свободы. Правда, защита, уже обжаловала этот приговор.