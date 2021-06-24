В Крыму опрокинулся микроавтобус с 19 детьми

В Симферопольском районе Крыма произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinte, который вез детей, приехавших на полуостров из Ямало-Ненецкого округа, на экскурсию в Мраморную пещеру. К счастью, обошлось без жертв, и всего два школьника получили легкие повреждения.

- По предварительным данным, в 19 часов 40 минут на развязке у дороге на Мраморное Mercedes Sprinte, выезжая со второстепенной дороги (полосы для разгона), не предоставил преимущество автомобилю Volkswagen, движущемуся в попутном направлении. Машины столкнулись, после чего микроавтобус опрокинулся на бок, - рассказали "РГ" в пресс-службе МВД Крыма.

В результате ДТП два пассажира микроавтобуса и водитель Volkswagen получили травмы. У последнего - перелом ребра. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются. По итогам расследования будет принято обоснованное процессуальное решение.

Всем оказана необходимая медпомощь. Не получившие травм дети вывезены другим автобусом.