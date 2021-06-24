В Ростовской областной детской клинической больнице впервые проведена операция по пересадке роговицы ребенку. Донская столица стал третьим центром страны, где проводятся подобного рода операционные вмешательства у детей.

Высокотехнологичная операция по кератопластике в офтальмологическом центре ОДКБ длилась полтора часа. Ее проводили ростовские хирурги-офтальмологи, прошедшие переобучение в Москве. Именно их преподаватель - доктор медицинских наук, профессор Андрей Золоторевский - и ассистировал донским коллегам во время первой операции по пересадке.

- Операции кератопластикив нашей стране с 1992 года проводились только в нескольких федеральных медицинских центрах, - рассказал "РГ" профессор Андрей Золоторевский. - Официальной статистики не ведется, но по экспертым оценкам, в нашей стране проводится от 2 до 4 тысяч кератопластик в год, а в США, например, до 150 тысяч. Технология этой операции в мире бурно развивается, теперь выполняется и превентивная кератопластика - до того, как развиваются тяжелые поражения роговицы. Нам предстоит переподготовить большое количество врачей, и мы проводим циклы переподготовки на базе кафедры офтальмологии ФМБА России под руководством профессора Владимира Николаевича Трубилина. На сегодня их прошли уже более 50 офтальмологов из всех регионов от Мурманска до Владивостока, и сейчас такие операции взрослым уже выполняют во многих клиниках. У детей нередко возникают различные травмы глаз, поэтому подобные операции бывают необходимы, а насколько мне известно, их делают только в МНТК "Микрохирургия глаза" в Москве и в Уфе. Но сегодня многие региональные больницы, в том числе и в Ростове, прекрасно оснащены. Ростовские коллеги проявили большой энтузиазм, успешно прошли обучение, их поддержало руководство больницы и системы здравоохранения региона. Я счел своим долгом принять участие в первой операции, чтобы поддержать их - скорее психологически, чем технически.

Сейчас, по оценкам докторов, 16-летний пациент, у которого серьезные проблемы с глазами были с рождения, чувствует себя хорошо. Впереди у него длительная реабилитация. Окончательный результат можно будет оценить через год. До конца года планируется проведение еще пяти подобных операций. В ростовской ОДКБ ждут юных пациентов с патологией органов зрения в возрасте от года до 16 лет.

Как рассказал корреспонденту "РГ" главный внештатный детский офтальмолог минздрава Ростовской области Александр Ушников, подобные высокотехнологичные операции востребованы на Дону. Раньше пациентов с такими проблемами приходилось направлять в федеральные центры.

Раньше пациентов с такими заболеваниями приходилось направлять из Ростовской области в федеральные центры

Операция по кератопластике технически сложна. В ходе нее помутневшая роговица удаляется и на ее место пришивается взятая из трансплантата прозрачная часть.

- Пока мы не можем с уверенностью говорить, что роговица приживется. Эти операции технически очень сложные, прогноз зависит от многих факторов, в том числе от иммунитета и реакции организма. После нее пациенту предстоит еще принимать специальные препараты в течение трех месяцев, а через шесть месяцев будут сняты швы. По статистике, до 90 процентов таких операций проходит с положительным результатом, даря детям возможность видеть, - подчеркнул Александр Ушников.

Тем временем в Ростовской области уже два года успешно проводят подобные операции взрослым. Важно, что такая высокотехнологичная помощь оказывается людям бесплатно по квотам в рамках ОМС.

На базе Областной детской клинической больницы скоро появится инновационный хирургический комплекс, строительство которого начнется в июле в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".

В области по нацпроекту "Здравоохранение" скоро начнется строительство инновационного хирургического комплекса

- Офтальмология - это тоже сложная хирургия, поэтому наши доктора осваивают новые медицинские технологии. Именно такой высокотехнологичной операцией является пересадка роговицы. В случае успешных результатов процедура будет доступна детям не только из Ростовской области, но и близлежащих регионов, - уточнила главный врач больницы Светлана Пискунова.

Справка

Кератопластика роговицы - хирургическая операция, направленная на восстановление ее формы и функций, устранение врожденных и приобретенных после травм и болезней, дефектов и деформаций. Операция заключается в замене участков роговицы глаза донорским трансплантатом. Он может пересаживаться в толщу роговицы, располагаться на передних слоях роговицы или их замещать.

Цель операции - восстановление или улучшение прозрачности роговицы и повышение остроты зрения. Проводится при различного рода бельмах, первичных дистрофиях роговицы, для замещения мутных слоев роговицы, при кератоконусе.