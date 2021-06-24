В Ростове установлен рекорд по суточной вакцинации среди горожан

В Ростове-на-Дону 24 июня установлен рекорд по суточной вакцинации среди жителей города. За сутки от COVID-19 привились более 4000 ростовчан, а в регионе- 8607 человек.

Как сообщает пресс-служба мэрии, всего двумя дозами вакцины в Ростове-на-Дону привиты почти 170 тысяч человек, а первый компонент - более 200 тысяч. Отметим, что по последним данным в донском мегаполисе проживает 1,137 миллиона человек.

По данным Роспотребнадзора, число инфицированных COVID-19 на Дону увеличилось на 181 человека, а выздоровело лишь 102 больных. Всего в регионе коронавирус выявлен у 98054 человек, с начала пандемии выздоровели около 90 тысяч больных, а скончались 4636 человека.

В связи с ростом количества инфицированных в Ростове-на-Дону увеличили количество мест для госпитализации больных коронавирусом. В городской больнице №20 появились дополнительно 150 коек.