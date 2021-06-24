В Севастополе МЧС разрешило открыть 17 из 30 пляжей

После проверки пляжей Севастополя только 17 из 30 получили разрешение на эксплуатацию. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Освидетельствование пляжей перед купальным сезоном выполнили сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС. На семи пляжах были выявлены нарушения, которые операторам поручено устранить. После этого они повторно пройдут проверку. А еще на шести пляжах операторы даже не озаботились получением разрешения на открытие.

- В первую очередь проверяли оснащение спасательных постов, наличие буйков, а также обозначение зоны купания для детей, - цитирует пресс-служба начальника отдела контрольно-надзорной деятельности ГИМС Севастополя Анну Козачок.

На пляже "Любимовка-2" спасатели обнаружили грубое нарушение - в зоне купания предприниматели разместили пункт проката маломерных судов и гидроциклов. Возбуждено дело об административном правонарушении, оператору грозит штраф от 15 000 рублей.

По данным ведомства, в Севастополе разрешение на эксплуатацию получили пляжи Омега, Мыс хрустальный, Учкуевка, Солнечный, Песочный, Орловка-1, Ушакова балка, Солдатский, Нахимовец, Серебряный, Наш парус, Звездный берег, Аквамарин, Яшмовый, а также пляжи пансионата "Изумруд", детских оздоровительных лагерей "Алькадар" и "Ласпи".