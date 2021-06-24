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24.06.2021 11:35
Рубрика: Власть

В Севастополе МЧС разрешило открыть 17 из 30 пляжей

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Юлия Крымова /РГ Фото: Юлия Крымова /РГ
Фото: Юлия Крымова /РГ

После проверки пляжей Севастополя только 17 из 30 получили разрешение на эксплуатацию. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Освидетельствование пляжей перед купальным сезоном выполнили сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС. На семи пляжах были выявлены нарушения, которые операторам поручено устранить. После этого они повторно пройдут проверку. А еще на шести пляжах операторы даже не озаботились получением разрешения на открытие.

- В первую очередь проверяли оснащение спасательных постов, наличие буйков, а также обозначение зоны купания для детей, - цитирует пресс-служба начальника отдела контрольно-надзорной деятельности ГИМС Севастополя Анну Козачок.

На пляже "Любимовка-2" спасатели обнаружили грубое нарушение - в зоне купания предприниматели разместили пункт проката маломерных судов и гидроциклов. Возбуждено дело об административном правонарушении, оператору грозит штраф от 15 000 рублей.

По данным ведомства, в Севастополе разрешение на эксплуатацию получили пляжи Омега, Мыс хрустальный, Учкуевка, Солнечный, Песочный, Орловка-1, Ушакова балка, Солдатский, Нахимовец, Серебряный, Наш парус, Звездный берег, Аквамарин, Яшмовый, а также пляжи пансионата "Изумруд", детских оздоровительных лагерей "Алькадар" и "Ласпи".

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