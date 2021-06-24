В Волгоградской области привили от коронавируса 371 тысячу человек

На заседании оперативного штаба губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил новые задачи по противодействию распространению COVID-19.

- В период отпусков, школьных и студенческих каникул большое количество людей возвращается в Волгоградскую область с территорий со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, приезжает на отдых или возвращается с отдыха. К сожалению, они могут быть носителями инфекции, - говорит Бочаров. - Могут не только сами заболеть, но и являться источником дальнейшего заражения. В условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки нам необходимо учесть этот факт при принятии управленческих решений, чтобы максимально снизить возможность "завозного" распространения коронавирусной инфекции.

В регионе отмечается рост выявленных случаев заболевания, хотя темпы ниже, чем в среднем по России.

- Прирост заболеваемости только за последние дни этой недели по сравнению с прошлой составил 15,6 процента, - подтверждает главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева. - Первой причиной роста заболеваемости является несоблюдение ограничительных мер гражданами - масочного, дезинфекционного режимов, особенно в период, когда еще не сформировался коллективный иммунитет.

По информации пресс-службы администрации региона, произошло увеличение числа заболевших среди возрастной группы от 18 до 49 лет: таковых сегодня 61 процент. Растет количество тяжелых случаев течения COVID-19. Специалисты объясняют эту ситуацию новыми штаммами. У пациентов даже после выздоровления обостряются хронические заболевания, проявляются новые болезни, растет постковидная летальность.

Уже принято решение о проведении летом углубленной диспансеризации жителей, перенесших коронавирусную инфекцию. Резерв коечного фонда сохраняется на уровне 18-20 процентов. Общее число инфекционных мест достигло 2205 единиц. Продолжается массовая вакцинация жителей: защиту от COVID-19 уже получила 371 тысяча человек.

По итогам заседания оперативного штаба глава региона поручил облздраву за две недели подготовить еще тысячу коек и быть в готовности в течение трех дней обеспечить дополнительно тысячу мест. В ближайшую декаду проведут проверку медоборудования и систем, задействованных в лечении пациентов. Увеличат количество смен и продлят время работы амбулаторных центров. А жителей станут чаще тестировать на коронавирус.

Руководителю управления Роспотребнадзора по Волгоградской области поручено представить предложения по обязательной вакцинации работников предприятий и организаций сферы услуг, а также проработать механизмы дополнительного контроля за состоянием здоровья людей, возвращающихся из зарубежных стран и регионов России со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Предстоит обеспечить полную вакцинацию работников органов исполнительной власти и подведомственных им организаций, за исключением лиц, имеющих противопоказания или антитела.

Комитету промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области глава региона дал поручение обеспечить в розничных торговых сетях трехмесячный запас товаров первой необходимости.