По данным Уральского ГУ Банка России, в первом квартале автовладельцы Свердловской области получили по ОСАГО возмещение на 932,6 миллиона рублей. Средняя сумма страховых выплат составила 73 тысячи рублей. Это на 32 процента больше, чем год назад.

Выросли не только выплаты, но и количество заключенных договоров и их стоимость - на 4,5 и 3,3 процента соответственно. Всего за январь-март жители региона оформили 256 тысяч полисов, причем каждый второй - онлайн. Сумма подписанных договоров составила 1,4 миллиарда рублей.

По статистике 89 процентов автовладельцев получают выплаты по страховке деньгами, остальные - в натуральном выражении, в виде ремонта. На увеличение сумм компенсаций, по мнению ЦБ, как раз повлиял рост цен на импортные запчасти и новые автомобили.

В целом рынок обязательного автострахования в регионе развивается в соответствии с общероссийскими тенденциями.

- Мы видим постепенное изменение тарифов в ОСАГО. Индивидуальный подход к оценке риск-профиля позволяет страховщикам снижать стоимость полиса для аккуратных водителей. На сегодня в Свердловской области средняя цена "автогражданки" составляет 5,4 тысячи рублей, что на пять процентов ниже среднероссийского уровня, - говорит заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.

В Свердловской области средняя цена "автогражданки" составляет 5,4 тысячи рублей - на пять процентов ниже среднероссийского уровня

Напомним, в сентябре прошлого года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Базовая ставка тарифа перестала быть одинаковой для всех в пределах региона. Теперь она для каждого автовладельца определяется индивидуально в зависимости от его риск-профиля (склонности ездить рискованно и нарушать правила дорожного движения). Чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям, Банк России расширил тарифный коридор на десять процентов для транспортных средств физлиц.

Помимо факторов, напрямую установленных в законе, таких как грубые нарушения правил в прошлом, страховщики в своей скоринг-модели могут учитывать иные обстоятельства. Например, возраст машины, пробег, установку телематических устройств, которые с помощью спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS и встроенных датчиков в режиме онлайн собирают данные о состоянии авто. Даже семейное положение водителя и наличие детей могут принять во внимание - считается, что люди, состоящие в браке, ведут себя на дорогах более внимательно. А вот такие факторы, как национальность, раса, языковая принадлежность, вероисповедание, должностное положение, использовать при расчете базовой ставки запрещено.

Получается, сегодня каждый автовладелец - сам кузнец своего страхового счастья: соблюдая ПДД и разумно выбирая страховщика, реально снизить стоимость полиса. Поскольку у разных компаний разные скоринговые модели, цена порой заметно отличается. Сравнить можно на финансовом маркетплейсе - это сайты, где предлагают товары и услуги банки, брокеры, управляющие и страховые компании со всей страны. У каждого маркетплейса есть свои особенности. Допустим, на том, что организован Банком России и Московской биржей, зарегистрироваться может любой гражданин, имеющий учетную запись на портале госуслуг. Надежность системы обеспечивает в том числе регистратор финансовых транзакций, где хранится юридически значимая информация, - такая выписка, к примеру, может служить для суда доказательством совершения сделки.

Как показал первый этап индивидуализации тарифов ОСАГО, страховые компании заинтересованы в ответственных водителях и конкурируют за них, а стоимость полиса снижается во всем УрФО, констатируют в ЦБ. Более того, поэтапное реформирование "автогражданки" привело к уменьшению количества жалоб от автовладельцев, к примеру, в Свердловской области - почти на четверть. Большая часть из них (63 процента) по-прежнему касается неверного применения коэффициента бонус-малус (КБМ), но и здесь прослеживается отрицательная динамика. Новый порядок расчета КБМ, как известно, ввели в апреле 2019 года. Водителю раз в год присваивается коэффициент, который остается неизменным, сколько бы договоров ОСАГО он ни заключал.