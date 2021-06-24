Выросли не только выплаты, но и количество заключенных договоров и их стоимость - на 4,5 и 3,3 процента соответственно. Всего за январь-март жители региона оформили 256 тысяч полисов, причем каждый второй - онлайн. Сумма подписанных договоров составила 1,4 миллиарда рублей.
По статистике 89 процентов автовладельцев получают выплаты по страховке деньгами, остальные - в натуральном выражении, в виде ремонта. На увеличение сумм компенсаций, по мнению ЦБ, как раз повлиял рост цен на импортные запчасти и новые автомобили.
В целом рынок обязательного автострахования в регионе развивается в соответствии с общероссийскими тенденциями.
- Мы видим постепенное изменение тарифов в ОСАГО. Индивидуальный подход к оценке риск-профиля позволяет страховщикам снижать стоимость полиса для аккуратных водителей. На сегодня в Свердловской области средняя цена "автогражданки" составляет 5,4 тысячи рублей, что на пять процентов ниже среднероссийского уровня, - говорит заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.
Напомним, в сентябре прошлого года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Базовая ставка тарифа перестала быть одинаковой для всех в пределах региона. Теперь она для каждого автовладельца определяется индивидуально в зависимости от его риск-профиля (склонности ездить рискованно и нарушать правила дорожного движения). Чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям, Банк России расширил тарифный коридор на десять процентов для транспортных средств физлиц.
Помимо факторов, напрямую установленных в законе, таких как грубые нарушения правил в прошлом, страховщики в своей скоринг-модели могут учитывать иные обстоятельства. Например, возраст машины, пробег, установку телематических устройств, которые с помощью спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS и встроенных датчиков в режиме онлайн собирают данные о состоянии авто. Даже семейное положение водителя и наличие детей могут принять во внимание - считается, что люди, состоящие в браке, ведут себя на дорогах более внимательно. А вот такие факторы, как национальность, раса, языковая принадлежность, вероисповедание, должностное положение, использовать при расчете базовой ставки запрещено.
Получается, сегодня каждый автовладелец - сам кузнец своего страхового счастья: соблюдая ПДД и разумно выбирая страховщика, реально снизить стоимость полиса. Поскольку у разных компаний разные скоринговые модели, цена порой заметно отличается. Сравнить можно на финансовом маркетплейсе - это сайты, где предлагают товары и услуги банки, брокеры, управляющие и страховые компании со всей страны. У каждого маркетплейса есть свои особенности. Допустим, на том, что организован Банком России и Московской биржей, зарегистрироваться может любой гражданин, имеющий учетную запись на портале госуслуг. Надежность системы обеспечивает в том числе регистратор финансовых транзакций, где хранится юридически значимая информация, - такая выписка, к примеру, может служить для суда доказательством совершения сделки.
Как показал первый этап индивидуализации тарифов ОСАГО, страховые компании заинтересованы в ответственных водителях и конкурируют за них, а стоимость полиса снижается во всем УрФО, констатируют в ЦБ. Более того, поэтапное реформирование "автогражданки" привело к уменьшению количества жалоб от автовладельцев, к примеру, в Свердловской области - почти на четверть. Большая часть из них (63 процента) по-прежнему касается неверного применения коэффициента бонус-малус (КБМ), но и здесь прослеживается отрицательная динамика. Новый порядок расчета КБМ, как известно, ввели в апреле 2019 года. Водителю раз в год присваивается коэффициент, который остается неизменным, сколько бы договоров ОСАГО он ни заключал.