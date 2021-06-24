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24.06.2021 15:15
Рубрика: Общество

Челябинский замгубернатора стала первым ревакцинированным жителем региона

Текст: Юлия Мякишева

О повторной вакцинации южноуральский вице-губернатор Ирина Гехт рассказала на брифинге оперштаба региона по борьбе с коронавирусом, когда докладывала о том, как жители прививаются от COVID-19.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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- Я стала первым в области пациентом, который прошел ревакцинацию, потому что сделала прививку в июле прошлого года. Тогда еще реестра вакцинированных не было, поэтому меня включили в него впервые, - передает "Интерфакс" слова чиновницы.

На Южном Урале темп вакцинации вырос за последние несколько дней в три раза. Таким образом, область вышла на уровень более 10 тысяч человек в день. Для сохранения такого темпа региону потребуется порядка 75 тысяч доз в неделю. Если такая динамика сохранится, то коллективного иммунитета на уровне 60 процентов удастся достичь к сентябрю.

Она добавила, что вакцинация показана и людям, имеющим антитела после перенесенного заболевания. По ее словам, сейчас решается вопрос о проведении ревакцинации людям, сделавшим прививку полгода назад и ранее и имеющим титр антител менее пяти.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Ирина Гехт также сообщила хорошую новость о том, что в области пока не планируют вводить дополнительных ограничительных мер, потому что эпидситуация позволят это. Речи об обязательной вакцинации тоже пока не идет, поскольку жители региона прививаются самостоятельно.

По данным оперштаба, за последние сутки в регионе выявлено еще 129 случаев заболевания. Таким образом, с болезнью в регионе столкнулись 65 277 человек. 110 южноуральцев выписали из больниц, всего справились с коронавирусом 60 179 человек. Болеют в настоящий момент 2088 пациентов. Погибло еще пять человек.

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