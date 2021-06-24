В июле десятилетие со дня основания и старта масштабной кампании по созданию централизованной системы управления и модернизации жилищно-коммунального комплекса ЯНАО отметит акционерное общество "Ямалкоммунэнерго".

Стоит добавить, что первая десятилетка - это современная веха в истории компании, а вообще электричество в районы Крайнего Севера (село Мужи) пришло век назад. Говорят, все новое - хорошо забытое старое, но в данном случае народная поговорка работает лишь наполовину: сети, оборудование, объекты тепло- и электроснабжения необходимо менять вовремя, а человеческий капитал - лучший опыт и лучшие силы, наоборот, сохранять, тиражировать, продвигать. Этим, в частности, и занимаются в "Ямалкоммунэнерго" в нынешнее время.

Как это было

В 1922 году в Мужеской волости Березовского уезда Тюменской губернии появился Мужевский сельсовет. Через два года его включили в состав Обдорского района. Участники Северо-Уральской экспедиции Академии наук Советского Союза и Уралплана докладывали в центр: электричество в Мужи провели именно в то время. Сейчас же главными по свету и теплу в этом, как и в большинстве других населенных пунктов Ямала, считаются сотрудники филиалов АО "Ямалкоммунэнерго".

Акционерное общество с прицелом на статус крупнейшей на Ямале коммунальной компании учредили в конце июня 2011 года, а в едином реестре зарегистрировали 11 июля. Буквально сразу новая организация подхватила обанкротившиеся муниципальные предприятия и создала первые филиалы в Надымском, Тазовском и Пуровском районах, городах Муравленко и Губкинском. Далее в состав компании вошло ОАО "Тепло-Энергетик" в Лабытнангах, оформились филиалы в Шурышкарском, Приуральском, Ямальском районах. Шесть лет назад "Ямалком­мунэнерго" приняло в семью ООО ЭК "Тепло-Водо-Электро-Сервис" в селе Красноселькуп.

Исполнительный директор "Ямалкоммунэнерго" Максим Пономарев вспоминает, что первые шаги новый оператор делал с проблемных территорий:

- Три года потребовалось для вывода предприятий отрасли из кризиса - экономического, технологического, кадрового. Мы провели инвентаризацию имущества, выявили бесхозные объекты. Вплотную занимались текущим капитальным ремонтом оборудования, сетей и одновременно реализовывали инвестиционные программы. В то время сумма только прямых финансовых вливаний, сделанных компанией в коммунальную отрасль ЯНАО, превысила миллиард рублей.

В настоящее время крупнейшее ресурсоснабжающее предприятие округа обслуживает территорию площадью более 500 тысяч квадратных километров с населением 226 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

Как это сейчас

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являются не только эксплуатация и ремонт переданного на обслуживание от пяти крупных городов, четырех районных центров и 48 поселений хозяйствоа - электрических и тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, - но и возведение новых электростанций, строительство новых котельных, внедрение энергосберегающих технологий, переустройство имеющихся мощностей с учетом будущего прироста потребления.

Сейчас под крылом "Ямалкоммунэнерго" находятся 25 тепловых пунктов, 44 электростанции, 122 котельные, а парк обслуживаемого компанией энергетического оборудования составляет 31 123 условные единицы. Протяженность линий электропередачи - 487,4 километра. Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) - 982,34 километра.

Три года назад специалисты компании возвели объект теплогенерации в Тарко-Сале (12 МВт) Пуровского района, совсем недавно заменили старое электрооборудование в селах Азовы, Белоярск, Гыда, Красноселькуп, Лопхари, Мужи, Мыс Каменный, Унсельгорт, а в поселке Тазовском в эти дни в связи с увеличением нагрузки реконструируют уже новую ГПА-ТЭЦ. Примечательно, но сами энергетики считают электростанцию в Тазовском одним из самых красивых производственных объектов на Ямале. В ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию котельных в селе Горки (8 МВт) Шурышкарского района, селе Антипаюта (4 МВт) Тазовского района и поселке Мужи (20 МВт). В рамках концессионных соглашений ведутся работы по замене и строительству сетей тепловодоснабжения в городах Губкинском и Муравленко, Пуровском, Ямальском и Приуральском районах.

- Абсолютно все наши проекты рассчитаны на то, что мы строим для себя, с учетом степени подготовленности персонала, специфики территории, сложной логистики… В тундре нужно соблюдать принцип автомата Калашникова - просто, надежно, безотказно. Мы готовы вкладывать средства, силы, знания в экономику Ямала и всей страны, - описывает руководство главные принципы деятельности компании.

Люди и планы

Сегодня в АО "Ямалкоммунэнерго" трудятся 5 167 человек, средний возраст сотрудников составляет 43 года. Все они - энергетики с большой буквы, которые постоянно отмечаются почетными грамотами и благодарственными письмами компании, наградами глав муниципальных образований, департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО, губернатора Ямала.

А коллектив среди отзывов о работе оставляет, например, такие: стабильная зарплата, удобный сменный график, социальный пакет, деятельность профсоюза, корпоративная культура, карьерный рост, соблюдение законов в отношениях работодатель-работник. Это ли не оценка руководству?!

В заключение добавим, что инвестиции "Ямалкоммунэнерго" в энергетическое развитие Ямало-Ненецкого автономного округа составляют более 4,7 миллиарда рублей. Согласно утвержденным инвестпрограммам, планируемым к реализации с 2020 года, объем капитальных вложений вырастет еще на 2,8 миллиарда рублей, без учета ежегодного увеличения вложений

Прямая речь

Максим Пономарев, генеральный директор АО "Ямалкоммунэнерго":

- Уважаемые коллеги, от лица компании и от себя лично хочу поздравить вас с первым юбилеем! Стержень нашего предприятия - это люди с бесценным опытом, которые пользуются заслуженным авторитетом среди молодого поколения работников. Историческая и социальная преемственность дает гарантию того, что компания всегда будет развиваться и ее ждет достойное будущее. Всем тружениками и ветеранам энергетики выражаю особые слова признательности за самоотверженный и добросовестный труд. Желаю вам безаварийной работы, экономической стабильности, новых достижений в профессиональной деятельности на благо всех жителей округа. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям! Спасибо вам за свет и тепло!

Василий Паршаков, глава муниципального образования Тазовский район:

- Поздравляю коллектив компании с первой юбилейной датой! 10 лет - это повод не только для подведения итогов, но и время прогнозов и планов на будуще, в том числе связанных с Тазовским районом, где ведется масштабная жилищная застройка, возводятся социальные объекты. Сфера жилищно-коммунального хозяйства - одна из самых сложных, а в условиях Крайнего Севера требует максимальной отдачи от коллектива и его руководства.

От всей души желаю всем сотрудникам компании профессионального роста, новых трудовых достижений, доброго здоровья и оптимизма, стабильности в развитии на благо ямальцев!

Алексей Ситников, первый заместитель председателя Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комитета по экологии, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству:

- Искренне поздравляю коллектив с 10-летним юбилеем компании!

На Севере особенно важно, чтобы в домах, на рабочих местах было тепло, светло и комфортно. Без этого жизнь в нашем суровом крае просто немыслима. Результаты вашего повседневного труда отражаются на благополучии каждой ямальской семьи, каждого трудового коллектива.

Время показало: вы умеете преодолевать трудности, в непростых условиях Крайнего Севера решать самые сложные задачи. Впереди - новые вызовы, новые амбициозные цели. Уверен, что коллектив компании блестяще с ними справится.

Искренне желаю всем сотрудникам компании производственных побед, личных успехов в жизни, счастья, здоровья и благополучия!

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