Группа Магнезит планирует высадить в 2021 году более 378 тысяч саженцев сосны, березы, ели и кедра на своей производственной площадке и граничащих с ней землях лесного фонда.

В этом году намечено оживить 70 гектаров земли, а эта территория, между прочим, в 30 раз больше Красной площади в Москве и в 1,5 раза превышает площадь государства Ватикан.

Это будет самый результативный сезон с начала действия программы предприятия "Миллион деревьев". За пятилетие промышленники решили вырастить, по сути, целую "тайгу": на каждого жителя Сатки придется по индивидуальной роще, 24 растения - рекорд среди муниципальных территорий.

Свои планы Группа Магнезит, которая является главным двигателем этой "зеленой революции", формирует сов­местно с партнерами - Фондом содействия развитию Саткинского района и организациями, специализирующимися на благоустройстве, а подрядчиком в этом году выступает компания "Магсити". Вносят, впрочем, свою лепту и волонтеры, благодаря которым в городе огнеупорщиков также становится легче дышать.

378 тысяч саженцев деревьев высадит в 2021 году Группа Магнезит

В выборе посадочных культур учитываются рекомендации специалистов Уральского отделения РАН. Они провели свое исследование и посоветовали остановиться на двухгодовалых сеянцах сосны и березы. Однако на днях магнезитовцы начали высаживать и двухметровые саженцы дуба. На территории районной больницы к концу июня будет разбита дубовая роща. В подарок городу здесь планируется высадить более 170 деревьев-долгожителей.

Стоит отметить, что озеленение, которое ведут производственники, - лишь часть работ по рекультивации нарушенных горными выработками земель. Предприятие, решившее возвратить природе ранее отнятое у нее, проводит не только биологический, но и технический этап рекультивации - завозит и рассыпает на месте плодородный слой почвы.

Взгляды на природоохранную деятельность постепенно меняются, отмечают в Группе Магнезит. Речь сейчас идет уже не просто о том, чтобы "прибрать" за собой, а о новом применении восстановленных участков. Они могут стать сельхозугодьями, возможно, будет найдено какое-то иное решение. К примеру, известная теперь своими масштабными проектами и за пределами Саткинского района арт-территория "Ангар" была сформирована на месте бывшего гаража БелАЗов. Прежний промышленный объект - сейчас площадка для культурных и образовательных мероприятий: лекций, дискотек, концертов, мастер-классов, выставок.

Кстати, у компании имеется и опыт водной рекультивации. Прежний Степной карьер - ныне искусственное озеро глубиной 110 метров. В перспективе этот, а также отработанный Березовский карьер станут резервуарами для сбора и естественной фильтрации карьерных и шахтных вод. В результате к 2024 году на Саткинской производственной площадке Группы Магнезит будут полностью исключены сбросы в реку Большая Сатка.