С июля будет открыта для туристических групп Игнатьевская пещера с уникальными наскальными рисунками, которым, по некоторым оценкам, от 12 до 19 тысяч лет.

Параллельно с экскурсиями проводить научные изыскания в горных ходах будут ученые, исследования которых покажут, готова ли сама пещера к большому туристическому наплыву.

По словам доктора исторических наук, руководителя Южно-Уральской археологической экспедиции Московского госуниверситета Владислава Житенева, закрытие памятника природы в 2018 году стало вынужденной мерой. Прежние бесконтрольные посещения - до тысячи человек в день! - привели к тому, что внутри образовались горы мусора, плесневые грибки покрыли камни и поверхность пола. Плачевный итог популярности заставил пересмотреть отношение к диковинке. Однако держать пещеру закрытой, предупреждают ученые, тоже крайне опасно. Необходимо "возвращать ее к жизни" подконтрольно, под присмотром специалистов.

Памятник природы и исторического наследия призван послужить развитию "экологического" туризма - самого быстрорастущего мирового тренда в сфере путешествий.

- На Южном Урале собраны уникальные природные богатства, - отмечает заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. - В будущем регион сможет стать лидером по экотуризму наравне с Алтаем, Камчаткой или Кавказом, а в нынешних планах - создание в каждом районе своих точек притяжения на особо охраняемых территориях.

Игнатьевская пещера стала звеном этой концепции, "пропагандируя" по-своему Катав-Ивановский район (напомним, из трех известных в России памятников ледникового периода два располагаются именно здесь). На его землях находятся также пещера Колокольная и Серпиевский заказник, и экологи, помня о деградации законсервированной ранее достопримечательности, озабочены правильным распределением туристических потоков, чтобы антропогенная нагрузка ни для одного из памятников не оказалась разрушительной.