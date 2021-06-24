На Южном Урале производители рыбы объединились в ассоциацию, чтобы сообща решать проблемы отрасли.

С принятием ФЗ "Об аквакультуре" перед рыбозаводчиками рисовались радужные перспективы. На Урале планировалось до 2020 года увеличить производство товарной рыбы как минимум втрое - до 20 тысяч тонн в год. Однако показатели оказались намного скромнее. К примеру, в Челябинской области товарный улов за это время потяжелел всего на 500 тонн - до 4026 тонн в год. При этом потребность населения в 25 раз выше.

В региональном минсельхозе мечтают довести собственное производство хотя бы до семи тысяч тонн в год. Ставка делается на зарыбление новых водоемов и внедрение современных технологий - садковых линий и ферм с использованием установок замкнутого водоснабжения (УЗВ). Последние, по мнению специалистов, наиболее продуктивны: благодаря биологической регенерации воды и поддержанию необходимого температурного режима они позволяют повышать плотность содержания подращиваемого молодняка до 100 килограммов на кубометр воды.

Зарыбление челябинских озер для пастбищного разведения ценных пород сопровождается постоянными конфликтами рыбозаводчиков и рыболовов-любителей. Одни заявляют о браконьерстве и вылове дорогостоящих биоресурсов, другие жалуются, что их не допускают на водоемы, где они имеют полное право ловить на удочку аборигенную рыбу. Другое дело, если ценные породы будут подращивать в садках или специальных резервуарах и выпускать в собственные пруды. Споры о том, чья в озере рыба, прекратятся сами собой.

- В прошлом году рыбозаводчикам удалось сохранить объем производства на прежнем уровне, - пояснили в минсельхозе региона. - Продолжаем формировать рыбоводные участки: утвердили еще семь для пастбищного разведения и два - для индустриального. Сегодня в области уже шесть высокотехнологичных хозяйств. Для сравнения: в 2018 году было всего одно.

Шестое предприятие недавно открыла Троицкая продовольственная компания: оборудованы современные садки и цех УЗВ для выращивания осетров, стерляди и форели. Мощность - до 1100 тонн рыбы в год.

- Это очень перспективное направление, в первую очередь потому, что выращивание рыбы в замкнутых условиях - полностью управляемый процесс, - уверен руководитель компании Петр Доютов. - Будем развиваться. Приобрели 12 коровников, которые со временем планируем перепрофилировать под рыбоводные цеха. Конечно, это потребует капитальных вложений. Банки и фонды помогать желанием не горят - слишком рискованный бизнес. Строимся по мере возможностей. Хотя при финансовой поддержке могли бы организовать новое производство за каких-нибудь два-три года.

Как пояснили в минсельхозе, для организации новых хозяйств из бюджета готовы предоставить гранты по программе "Агростартап", которые могут быть использованы для приобретения оборудования и рыбопосадочного материала. Кроме того, рыбозаводчики вправе рассчитывать на субсидии, чтобы возместить часть затрат на капстроительство современных комплексов. В прошлом году около шести миллионов рублей получил Чебаркульский рыбозавод - бюджет компенсировал ему почти половину расходов на строительство и оборудование цеха инкубации икры и подращивания стерляди, муксуна и пеляди.

- Сложность в том, что сначала нужно построить, затем провести госэкспертизу объекта. Только после этого можно подать заявку на субсидию, - рассказал "РГ" заместитель директора рыбозавода Евгений Рындин. - Но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Выращивание рыбы - вообще процесс долгий. Скажем, осетровых выпускаем в пруды весом до 10 граммов и только через три года получаем готовый товар. Но рынок интересный, спрос всегда высокий. Хотя окупить затраты на капитальное строительство - совсем не близкая перспектива.

В только что созданной Ассоциации рыбоводных хозяйств Южного Урала считают, что такой подход серьезно сдерживает развитие индустриального рыбоводства. По сути, желающим заняться перспективным направлением предлагают оплатить подготовку проекта, провести его госэкспертизу, а уж потом претендовать на господдержку, получение которой завит от многих факторов, в том числе от объемов финансирования АПК и количества претендентов на получение субсидии.

- Проблем в отрасли множество, и мы надеемся выстроить конструктивный диалог с властью, надзорными органами и научным сообществом, - сообщил исполнительный директор ассоциации Игорь Лопатин. - Нужно помогать рыбоводческим фермам в приобретении специализированных кормов, оптовые партии которых производители продают гораздо дешевле, бороться с заморами рыбы, браконьерством, установить контроль за ценообразованием. Надеюсь, сообща мы сможем донести до законодателей и других заинтересованных структур, какая ситуация складывается на этом рынке.

Прямая речь

Алексей Кобылин, министр сельского хозяйства Челябинской области:

- Одна из перспектив дальнейшего развития отрасли - разведение рыбы с помощью УЗВ. Нужно развивать взаимодействие с рыбоводами специалистов подразделений районных администраций, курирующих сельское хозяйство, выстраивать конструктивный диалог с каждым предприятием, чтобы наши совместные усилия стали эффективными. Определенные надежды возлагаем на компенсационное зарыбление - выпуск в водоемы молоди рыбы промышленными предприятиями, здесь тоже есть перспектива, в том числе по притоку инвестиций.