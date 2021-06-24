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24.06.2021 09:38

Витамин в меню

Как дети должны питаться в школах по новым правилам
Текст: Наталия Швабауэр
Российская газета - Спецвыпуск № 138(8489)
Пандемия серьезно осложнила работу операторов социального питания: почти весь 2020 год школы и детские сады либо были закрыты, либо работали с неполной загрузкой. Операторы потеряли часть выручки, но от инвестиций не отказались. О ситуации в отрасли мы узнали у операционного директора "Кейтеринбург" Оксаны Козыревой.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Российская газета: Оксана Юрьевна, как бизнес справился с вызовами пандемии?

Оксана Козырева: Безусловно, она повлияла на всех, и нам пришлось отреагировать быстро. Изменились график посещения детьми столовой, рассадка в зале - требовалось соблюдать социальную дистанцию, а также расписание приема пищи. С 1 января этого года вступили в силу новые СанПиНы с требованиями к организации питания в образовательных организациях. В частности, в школьных столовых продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, натуральные соки стали обязательны, а вот сосиски теперь под запретом. Мы одни из первых скорректировали меню и получили на него экспертное заключение.

В 2020 году в условиях пандемии пересмотрели условия аренды и выплаты коммунальных платежей, за это спасибо нашим заказчикам. Также заказчики пошли нам навстречу в части корректировки инвестпрограмм по каждому городу. Большинство контрактов заключено на три года, что позволило перенести часть закупок оборудования и кухонной утвари на 2021 год. Все обязательства мы выполним. Кроме того, за лето проведем косметический ремонт столовых в школах и детсадах, где работаем.

В целом за последние пять лет нам удалось модернизировать более 50 процентов материально-технической базы столовых в школах и детсадах, где оказываем услугу. В рамках инвестпрограммы устанавливаем пароконвектоматы, которые повышают качество приготовления пищи, приобретаем посуду, мебель, электромясорубки, посудомоечные машины, фильтры для воды, бактерицидные установки для обеззараживания воздуха.

РГ: Более 400 ваших клиентов - именно из сферы образования. Почему они отдают питание на аутсорсинг?

ОК: Думаю, что хотят быть максимально сконцентрированы на образовательном процессе и не отвлекаться на вопросы кухни, доверив непрофильную деятельность экспертам. За школой остается контроль качества, а организация питания и взаимодействие с надзорными органами - ответственность оператора. Еще одно преимущество аутсорсинга - возможность привлекать инвестиции. Например, за 2019 - 2020 годы мы вложили в развитие школьного питания около 50 миллионов рублей, в этом планируем более 20 миллионов.

В компании действует системный подход к выбору поставщиков. Многие из них сотрудничают с нами уже по 10-15 лет. Это компании, которые ни разу не подводили нас, поставляли только качественные продукты с разрешительной документацией. Санитарный и ветеринарный контроль входящего сырья проводим на каждом этапе. При необходимости наши санврачи и технологи выезжают на производства с аудитом. По скоропортящимся продуктам предпочтение отдаем местным поставщикам.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

РГ: Действительно ли родители являются объективными контролерами школьного питания?

ОК: Мы всегда прислушиваемся к их мнению. До пандемии мамы и папы могли проводить внеплановые проверки и оценить качество блюд, которыми мы кормим детей. Серьезных замечаний не было ни разу. Такого результата нам помогают добиваться замеры индекса удовлетворенности потребителя по методике CSI. Всего каналов обратной связи восемь: горячая линия, соцсети, мессенджеры, родительские комитеты и другие. Ежемесячно обрабатываем свыше 10 тысяч отзывов, это позволяет отслеживать качество питания и быстро реагировать на пожелания. А они бывают самые разные.

Во многих семьях, к сожалению, утеряна культура правильного питания. Вместо горячих завтраков на стол ставят бутерброды, хлопья, вместо паровых котлет на обед - жареные окорочка. Чтобы изменить предпочтения детей и родителей, вместе с администрациями школ и детсадов организуем тематические праздники - день витаминов, день овощей: предлагаем детям приготовить что-то самим, рассказываем о здоровой пище.

В прошлом году вместе с фондом Антона Шипулина провели онлайн-курс "Сила Ума" для ребят старше 12 лет, посвященный подготовке подростков к самостоятельной жизни, где наши бренд-шефы Игорь Оспенков и Сергей Шевелев давали мастер-классы правильного питания. Опыт оказался удачным, и в нынешнем году с фондом Шипулина мы открыли "Школу бюджетного здорового питания". Основная задача - научить старшеклассников и студентов вкусно и правильно готовить, при этом недорого, на 160 рублей в день. Хочется передать им знания, которые пригодятся на всю жизнь, сохранят ребятам здоровье.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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