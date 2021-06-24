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Рубрика: Общество

Герои нашего города

Как заслужить признание земляков
Текст: Ирина Никитина (Тюмень) , Михаил Пинкус (Челябинск) , Анна Шиллер (Екатеринбург)
Российская газета - Спецвыпуск № 138(8489)
По-доброму прославиться в родном городе и деревне не так сложно, если ты любишь место, где живешь, хочешь помогать людям или просто добросовестно работаешь. Об этом говорят истории наших знакомых.

Поселок Верх-Нейвинский

Медсестра из поселка Верх-Нейвинского Свердловской области Лилия Игошева присоединилась к проекту взаимопомощи Общероссийского народного фронта #Мывместе накануне своего 50-летия. Тогда, вспоминает, ей важно было почувствовать, "что еще может приносить кому-то пользу". Ожидания оправдались:

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- В свободные от работы дни я обычно получаю рецепты на лекарства, забираю их в аптеке и развожу пенсионерам. Чаще всего это одинокие люди, у которых нет родных или те им не помогают. Например, у моих родителей пожилые соседи, кроме меня к ним никто не приезжает. До участия в проекте я даже не подозревала, сколько людей находится за чертой бедности, в том числе многодетные семьи, некоторые кормятся лишь за счет своего подсобного хозяйства. Это отрезвляет, когда я начинаю жалеть себя, и не позволяет пройти мимо нуждающихся. Они ценят любой знак внимания.

Время жестких эпидемиологических ограничений прошло, но помощь одиноким землякам нужна и вчера, и сегодня, поэтому Лилия Игошева продолжает быть волонтером.

Тюмень

Фото: Ирина Никитина/РГ

Стать дворником бывший курганец, а ныне тюменец Сергей Дмитракович не мечтал.

-Так сложилось… - объясняет, расправляя поливочный шланг перед клумбой с бархатцами и львиным зевом - пока спал полуденный зной, нужно полить цветы во дворах домов, за которыми он присматривает.

А дальше по графику: подмести тротуары и территорию рядом с подъездами трех семнадцатиэтажек на улице Александра Протозанова, убрать мешки с мусором из урн, разравнять песок на площадках для малышей… И так каждый день с шести утра до четырех вечера пять раз в неделю. Летом, конечно, легче.

Фото: Предоставлено Мариной Устюговой
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- Я все рабочие профессии ценю с молодости: трудился помощником машиниста, водителем автобуса, одно время головными уборами торговал. Сейчас же - на свежем воздухе, движение, общение, зарплата - до 25 тысяч рублей. Тут живут разные люди: есть сердитые, есть добрые. Доб­рых все же больше, - рассуждает Дмитракович.

И все же столь разные люди с одинаковым уважением относятся к труду специалиста "на районе". Стоит вспомнить февральскую историю, когда соседи вручили дяде Сереже грамоту, торт, сертификат на стрижку и телевизор.

- За добрую улыбку по утрам, чуткость, заботу, трудолюбие, ответственность и помощь даже в самую нелетную погоду, - сыпались комплименты в адрес "оператора" метлы и лопаты от жильцов многоэтажки.

Челябинск

За последнюю пятилетку челябинский Чисто Мэн, как он сам себя называет, стал свое­образным мемом соцсетей и даже героем комиксов. По-прежнему редко дает интервью, зато регулярно совершает рейды по городам и весям, очищая от мусора захламленные гражданами территории.

Что заставило 33-летнего челябинца надеть зеленую балаклаву и выйти на борьбу с мусором?

Фото: Ирина Байрамукова
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- Идея пришла сама собой, когда я понял, что город, в котором я живу, сильно загрязнен не столько от бездействия властей, сколько от равнодушия, а подчас и наплевательского отношения самих граждан, - пояснил "РГ" Чисто Мэн. - Они живут в красивейших местах, идут на природу, любуются ею и оставляют после себя… Как тут не позеленеть от досады?

Зеленую маску челябинец выбрал отнюдь не для игры в супергероя, а просто для того, чтобы дать понять: действует не ради личной корысти.

- Моя цель не в уборке мусора, а в мотивации людей. Вы спрашиваете, откуда у меня столько свободного времени? На самом деле не так много - полно других дел. Просто хорошо планирую свой график. И могу выделить несколько свободных часов. При желании это без труда смогут сделать и другие, - считает челябинец.

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