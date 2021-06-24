В России оформился тренд: устаревшие территории оживают благодаря современному искусству и общественным инициативам. Новые арт-объекты, креативные кластеры и общественные пространства становятся точками притяжения молодежи, бизнеса и даже зарубежных экспертов.

В создании таких пространств активно участвует уральский бизнес.

- Жители - это будущее города, они делают его живым и меняющимся. Испокон веков города конкурируют за жителей и хотят быть для них интересными. А мы строим города и стремимся сделать их современными и комфортными, - говорит Валерий Ананьев, генеральный директор компании "Атомстройкомплекс", заслуженный строитель РФ. - Когда 26 лет назад мы основали "Атомстройкомплекс", уже тогда думали о том, что это будет компания, играющая важную роль в развитии родного региона. Поэтому мы не только возводим жилье, но и активно участвуем в строительстве дорог, образовательных, культурных, спортивных объектов, а также создаем современные заводы по производству стройматериалов.

В Березовском, Каменске-Уральском, Богдановиче и других городах с приходом "Атомстройкомплекса" появились новые рабочие места и возможности для развития малого бизнеса. В Сысерти два завода компании стали ядром формирующегося кластера экопроизводства.

Заходя на территорию, социально ответственная компания включается и в жизнь местного сообщества, помогая молодежи осуществлять инновационные проекты, сохраняя историю и в то же время наполняя старопромышленный Урал новыми смыслами и идеями. Так, в центре Сысерти с помощью строителей формируется еще один кластер - креативный. В прошлом году здесь стартовал проект "Лето на заводе": на старинном железоделательном заводе появилось общественное пространство, где проходят лектории, концерты, ярмарки мастеров и еще масса самых разных мероприятий.

- Мы поддерживаем проект "Лето на заводе" с самого начала. С заводов компании сюда завезли белый щебень для отсыпки дорожек, мы помогли построить необходимые помещения, - рассказывает Эдуард Глызин, директор завода "АТОМ Цемент" (входит в структуру "Атомстройкомплекса"). - Развитие территории должно быть комплексным. Мало дать городу рабочие места: выходя после работы с завода, люди должны попадать в комфортную среду, где им хочется жить, растить детей, откуда не хочется бежать за лучшей жизнью в областной центр или в столицу. "Лето на заводе" открыло уральцам Сысерть в новом ракурсе - как место, где рождаются новые идеи и происходят интересные события.

Теперь уже екатеринбуржцы едут в Сысерть. А в мае 2021-го на площадке "Лето на заводе" состоялась выездная сессия федеральной программы, организованной Минстроем РФ, - Архитекторы.рф. Темой обсуждения стало развитие малых городов, а сама площадка рассматривалась как успешный пример такого развития.

- Сегодня центростремительная сила городов-миллионников такова, что есть риск весь капитал сконцентрировать там и, условно говоря, стереть с лица земли все малые города России. Для нашей большой страны это не выход. Нужно, наоборот, искать какие-то смыслы в малых городах, - считает глава Сысерти Дмитрий Нисковских.

- Развитие бренда территории, ее уникальных преимуществ играет огромную роль в развитии всего региона. Урал, где нам повезло жить и работать, наделяет своих жителей особым характером, силой, трудолюбием, сплоченностью, которые позволяют реализовывать здесь удивительные проекты, - уверен Валерий Ананьев

Кстати

В Екатеринбурге "Атомстройкомплекс" тоже провел в прошлом году мероприятие "с уральским характером" - первый уличный фестиваль "ЧО", в рамках которого художники со всей страны создали семь арт-объектов. За этот проект "Атомстройкомплекс" получил сразу четыре премии на федеральном конкурсе "Серебряный Меркурий", в том числе первое место в номинации "Лучшая работа по созданию бренда, оказывающего влияние на развитие и продвижение территорий".