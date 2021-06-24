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Рубрика: Общество

Доходы погорели

Засуха уже сказалась на будущем урожае во всех регионах УрФО
Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 138(8489)
Прошедшие на нынешней неделе дожди немного сгладили напряжение у аграриев, которые с горечью наблюдали, как аномальная жара и сушь мая-июня на глазах уничтожает посевы. Ради обращения к небесной канцелярии предприниматель и депутат Госдумы от Зауралья Александр Ильтяков на прошлой неделе даже поднялся на самолете в небо и облетел поля родной области со словами: "Дай дождя!". Видео с заклинаниями он выложил в свой телеграм-канал - и вскоре на горячую, потрескавшуюся от солнца землю действительно полило.
У хозяйств, не сумевших приобрести дождевальные установки, поля сейчас выглядят печально. Фото: Татьяна Андреева/РГ У хозяйств, не сумевших приобрести дождевальные установки, поля сейчас выглядят печально. Фото: Татьяна Андреева/РГ
У хозяйств, не сумевших приобрести дождевальные установки, поля сейчас выглядят печально. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Метеорологи утверждают, что нынешний погодный сценарий очень напоминает хронологию горячего 1975-го. Сельские ветераны тут же вспомнили катастрофическую ситуацию, сложившуюся в тот далекий уже год, когда ранняя и затянувшаяся на все лето засуха сгубила урожай не только зерновых, но и кормовых, и овощных культур. Зерна не собрали даже на семена, а скотину пришлось кормить осокой и камышом с болотистых мест. Возможность подобного развития событий подтвердили и специалисты Росгидромета. Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд уже в начале лета напомнил, что регионы Урала входят в зону рискованного земледелия, и сейчас здесь все признаки засухи: "Заметный дефицит осадков наблюдается в Свердловской, Челябинской, Курганской областях. Очень мало дождей выпало в целом за последние два месяца - от 16 до 50 процентов от нормы, а в Зауралье минимальные показатели - три миллиметра осадков".

На Ставрополье после засухи резко возрос объемы агрострахования

Нынешняя засуха пришла неожиданно рано. Вековые рекорды по теплу начали фиксировать уже в конце апреля, и, чтобы не дать влаге испариться, в большинстве хозяйств посевная стартовала на неделю, а то и две раньше. Там, где затормозили, пришлось пахать глубже, врезаясь в пашню до шести сантиметров, чтобы положить семена во влажный слой. Но и это не всех спасло. Проезжая на прошлой неделе по нескольким районам Курганской области, мы видели, что поля начали превращаться в "пятнистую шкуру": большую часть покрывает зеленая щеточка невысоких всходов, а на возвышенностях - проплешины, черные от сгоревших на корню ростков или желтые от засыхающих стеблей.

Даже если погода в последующие месяцы станет нормальной, можно минусовать как минимум 20, а то и 30 процентов от первичных расчетных цифр

- Сейчас у зерновых, посеянных в начале мая, началась так называемая фаза кущения, когда закладывается основа будущего урожая, но растениям катастрофически не хватает влаги, и уже можно сделать прогноз, что недобор по зерну составит минимум 30 процентов, - сообщил журналистам глава свердловского хозяйства - председатель СПК " Заветы Ильича" Ирбитского района Александр Бердюгин.

Прогноз специалистов, работающих на земле, подтвердили корреспондентам "РГ" ученые. Кандидат сельскохозяйственных наук, проректор Уральского государственного сельскохозяйственного университета Михаил Карпухин уверен: потери от ранней засухи скажутся на урожае, особенно яровых зерновых.

- Даже если погода в последующие месяцы станет нормальной, можно минусовать как минимум 20, а то и 30 процентов от первичных расчетных цифр. Из-за нехватки влаги у корней растение дало меньше стеблей. Яровые не вытянулись до нормальной длины и уже начали формировать колос. Если и дальше не будет поступать достаточно питательных веществ с влагой, колос будет мелким и частично пустым. К тому же засуха провоцирует массовое развитие вредителей, а ослабленное растение не в состоянии им противостоять, - поясняет Карпухин.

Фото: Татьяна Андреева
В России начал меняться климат, который влияет на урожай зерновых

По мнению ученого, наиболее эффективная защита от все чаще повторяющихся волн засухи - развитие на сельхозпредприятиях региона мелиоративных систем. Орошение, по данным исследователей, на треть увеличивает урожай, правда, и требует немалых вложений. Но если учесть, что глобальное потепление - реальность, а погодные аномалии уже становятся чуть ли не нормой, то вкладываться в возрождение оросительных технологий стоит.

К примеру, в прошлом году только Челябинская область, где в августе был объявлен режим ЧС в связи с засухой, потеряла большую часть урожая. Ущерб оценили в сумму более двух миллиардов рублей, еще восемь миллиардов отнесли к недополученному доходу аграриев. Зауралье обошлось без ЧС, но на курганских полях выгорело более трех процентов полей - солнце уничтожило 25 тысяч гектаров. Возможно, поэтому в нынешнем году посевные площади в этих регионах решили не увеличивать.

Масштаб и темпы развития искусственного полива не так впечатляют. Возрождать мелиорацию на Урале начали еще в 2014 году, когда была запущена соответствующая государственная программа, предусматривающая федеральные субсидии на строительство оросительных систем. О полученных десятках миллионов рублей господдержки для создания искусственного дождя тогда отрапортовали все области. Но потом тема потихоньку ушла из информационного поля. Регулярно говорят о своих достижениях только тюменцы. Сейчас, по данным департамента АПК Тюменской области, системами орошения в регионе обеспечена треть полей, где выращивают картофель и овощные культуры, - 3101 гектар. "Обеспечение мелиорацией 10 тысяч гектаров входит в стратегические задачи региона", - пояснили в комитете по аграрным вопросам областной Думы.

Согласно данным федерального Минсельхоза, в прошлом году по всему УрФО площадь мелиорированных полей увеличилась на 436 гектаров. Для сравнения: в Приволжском федеральном округе этот показатель превысил 13 тысяч гектаров.

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