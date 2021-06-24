Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК), заработавший еще во времена Демидовых, на год старше города, возникшего при заводе, - Нижнего Тагила.

Как утверждает генеральный директор ВГОКа Дмитрий Рыбакин, в России есть предприятия и постарше, но только это за 300 лет ни разу не останавливалось.

Российская газета: Дмитрий Васильевич, не каждому доведется отпраздновать столь масштабный юбилей родного предприятия. Вы сами давно на ВГОКе?

Дмитрий Рыбакин: В 1999-м после окончания Горной академии устроился сюда крепильщиком на шахту "Магнетитовая". Ровно через 20 лет стал директором, правда, 4,5 года проработал в Челябинской области - был направлен на Бакальское рудоуправление главным инженером, а затем 2,5 года возглавлял предприятие. Ну а в 2019-м вернулся на ВГОК.

Когда отмечали 285 лет, у всех была мысль: доживет ли комбинат до 300-летия? Ситуация тогда сложилась непростая. И, когда я стал генеральным директором, поставил задачу: ВГОК должен не просто доработать до 300-летия, но и подготовить базу для дальнейшего развития.

Основную часть запасов руды открытым способом уже выработали. Фото: Пресс-служба ОАО "ВГОК"

РГ: С начала 1990-х комбинат не раз переживал сложные времена. Какова ситуация сейчас?

ДР: Стабильная, но расслабляться не приходится. У нашего производства есть плюсы, но есть и существенные минусы, в первую очередь - подземная добыча. Предприятий, добывающих железную руду таким способом, в России всего пять, ВГОК - одно из крупнейших. После Великой Отечественной войны, когда основная часть запасов открытым способом была уже взята, стало понятно, что горизонты уходят вниз и нужно готовить инфраструктуру для подземной добычи. Вторую жизнь Высокогорскому месторождению дала первая на Урале шахта, где добывали железную руду, - "Магнетитовая". На ней всегда устанавливали новое оборудование, испытывали экспериментальные технологии. Но, по сути, мы до сих пор работаем по технологиям, основы которых заложены еще в 1940-е годы. Они совершенствуются, однако в них еще слишком велика доля ручного труда. И это тоже существенный минус.

РГ: Добывающая отрасль - традиционная. Наверное, сложно изобрести что-то инновационное?

ДР: Сама по себе добыча сырья не меняется. Но использование новой техники, автоматизация многих процессов позволяют свести к минимуму ручной труд и вообще человеческий фактор. И это одно из стратегических направлений для ВГОКа. В этом году мы переходим на совершенно новую технологию отработки запасов в шахте "Естюнинская". Там будут выработки большого сечения, где станут работать самоходные машины - подземные погрузчики, современные буровые установки. В конце июля первую такую установку доставят на ВГОК. Эта программа направлена на улучшение условий труда и повышение его производительности. Человек будет сидеть в кабине с кондиционером, а производительность труда по сравнению с предыдущей технологией вырастет в 4,5 раза.

Пока мы отстаем от передовых предприятий отрасли, особенно тех, кто добывает золото, полиметаллы, - цены на их продукцию несопоставимы с нашими. Сложно конкурировать и с теми, кто добывает железную руду открытым способом, а таких большинство: у нас себестоимость в полтора-два раза выше.

РГ: За счет чего вы удерживаете позиции на рынке?

ДР: Мы не стремимся наращивать производство, понимая, что больше подготовленных запасов не выберем. Наша цель - сохранить объемы, существующих потребителей и повышать качество продукции. Нам приходится работать на все более глубоких горизонтах, а там залегает руда с низким содержанием железа. Это минус, но он заставляет нас совершенствовать обогащение. Если в 2017 году мы производили концентрат с содержанием железа 63 процента , то сегодня - 65, хотя руды становятся беднее. Следующий шаг - 67 процентов. Достигается такой результат за счет более тонкого помола: он производится в три стадии. Сегодня у нас тонкость помола - 75 микрон.

Горнякам ВГОКа приходится работать на все более глубоких горизонтах Фото: Пресс-служба ОАО "ВГОК"

РГ: Какие еще продукты ВГОК поставляет на рынок?

ДР: Второй - железорудный агломерат с содержанием железа 62 процента. Сегодня в России никто не выпускает такой (максимум 59). Мы отработали технологию, которая позволяет делать это достаточно эффективно. Для металлургов высокое содержание железа в сырье - это сокращение их затрат, поэтому такой агломерат востребован на рынке.

Третий продукт, который очень для нас важен, - железо­флюс. В конце 2008 года, в кризис, сложилась очень сложная ситуация: ЕВРАЗ принял решение об остановке двух передельных домен на Нижнетагильском меткомбинате (НТМК) и переводе других домен на качканарское сырье. Встал вопрос о существовании Лебяжинской аглофабрики ВГОКа, и появилась такая идея: использовать ее мощности для переработки шлаков НТМК, получая железофлюс, который вновь возвращается в доменную печь. Выиграли на этом все.

РГ: За три века работы комбинат "вычерпал" гору Высокую. Но вы говорите о перспективах. На сколько лет работы еще хватит запасов?

ДР: За 300 лет добыто чуть более 350 миллионов тонн руды. Сегодня ВГОК добывает около 4,5 миллиона тонн в год, разрабатывает три месторождения: Высокогорское, Естюнинское и Гороблагодатское. Шахта "Магнетитовая" отработала свои запасы, ее жизненный цикл завершится примерно через два года. Сейчас главная шахта - "Естюнинская", там разведанных запасов 200 миллионов тонн, на "Южной" - как минимум на 10 лет работы. Итого сегодня у нас на балансе около 300 миллионов тонн разведанных запасов плюс мы присматриваемся еще к нескольким новым месторождениям с прицелом на их разработку открытым способом.

РГ: В 2013 году ВГОК вышел из состава ЕВРАЗа. Как это отразилось на вашем предприятии?

ДР: Предприятия ЕВРАЗа - НТМК и ЗСМК - по-прежнему остаются в числе наших основных потребителей. Но сохранять ВГОК в структуре холдинга там сочли нецелесообразным - это бизнес. Цены на металлы и сырье очень зависимы от мировых. И если в 2009 году рынок восстановился довольно быстро, то следующий кризис, начавшийся в 2014-м, стал для Высокогорского ГОКа периодом выживания, длившимся почти три года. Именно тогда ВГОК купило Научно-производственное региональное объединение (НПРО) "Урал".

С приходом нового собственника была развернута мощная кампания по подготовке запасов. В горном производстве горизонт планирования должен составлять минимум 6-7 лет, ведь подготовка запасов - длительный процесс: чтобы добраться до руды, нужно пройти выработки, подготовить всю инфраструктуру. Результат этой кампании - сформирована программа развития ВГОКа до 2030 года, но на этой дате история комбината не закончится. Главное - задан вектор развития. Мы понимаем, в какие направления вкладываться и в каком объеме.

РГ: На чем будут сконцентрированы главные усилия и инвестиции в ближайшие годы?

ДР: Несмотря на резкое - на 40 процентов - падение цен на сырье в 2019 году, в 2020-м мы подготовили проектную документацию и в нынешнем приступили к реализации трех крупных проектов. Первый - переход шахты "Естюнинская" на самоходную технику, в которую в этом году будет вложено более 60 миллионов рублей. Второй - подготовка к вскрытию 16 миллионов тонн запасов в шахте "Южная", здесь инвестиции составят около 50 миллионов. Третий проект стоит 130 миллионов, он направлен на улучшение характеристик нашего продукта - это комплекс сушки концентрата, который мы запустим до конца года. Проекты затратные, суммы для нас очень большие, но это позволит стабильно работать еще многие годы.

РГ: Любое предприятие не сможет удержаться на плаву без грамотной кадровой политики.

ДР: Да, можно заработать много денег, купить самое современное оборудование, но все это бесполезно без подготовленных и мотивированных людей. Важнейшая задача - привлечь и удержать персонал. Главное условие - заработная плата, она должна быть достойной. На ВГОКе средняя - 39 тысяч рублей. Второе - мы стремимся постоянно улучшать условия труда, в том числе с помощью автоматизации процессов. Мы привлекаем молодые кадры - выпускников Нижнетагильского горно-металлургического колледжа, Уральского государственного горного университета, УрФУ. На предприятии есть ряд программ поддержки молодых специалистов, молодых семей и т. д. Только за прошлый год более 700 наших сотрудников прошли повышение квалификации, обучились новым профессиям. На комбинате есть работающая, эффективная программа наставничества. Кстати, ребята, которые проходят у нас практику, обычно возвращаются на ВГОК. Как говорят они сами, потому что здесь поистине семейная атмосфера, начинающему работнику помогают на всех этапах.

РГ: Есть ли на 300-летнем предприятии традиции?

ДР: Конечно. Например, в первое воскресенье июля мы с 1996 года отмечаем День высокогорца. До этого работники ГОКа праздновали День шахтера, День металлурга, День химика и т. д. И вот решили учредить общий праздник, объединяющий все профессии. В этот день мы ежегодно награждаем двоих лучших работников знаком "Почетный высокогорец". 9 июля 2021 года в честь 300-летия предприятия награду получат трое. Всего на комбинате с 1970 года, когда было учреждено это почетное звание, оно присвоено 127 высокогорцам. Помимо знака и всеобщего уважения, они, кстати, получают весомую премию и постоянную ежемесячную прибавку к зарплате.

Вообще на ВГОКе хранят традиции и историю предприятия. К 300-летию мы восстановили наш музей техники, перенесли его на площадку предприятия - на борт главного карьера. А после консервации шахты "Магнетитовая" на ее базе тоже решено сделать музейный комплекс - сохранить часть объектов и оборудования плюс использовать современные музейные технологии.

Донести до молодежи, детей историю промышленности очень важно. Показать, как выживали и трудились люди в самые тяжелые годы - в Великую Отечественную, в Гражданскую. Кстати, любопытный факт: оборудование, закупленное для ВГОКа еще в царское время, прибыло из США уже при советской власти. Хотя там не признавали СССР, но деньги были заплачены и оборудование отгружено: строй поменялся, а бизнес остался. Поэтому очень важно продолжать работать независимо от внешних условий. Проблемы есть всегда, но все проблемы решают люди.