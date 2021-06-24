Какое наказание грозит школьникам, ворующим ниппели ради видео в TikTok

Тревожные сообщения от автолюбителей приходят из разных городов: дети пытаются найти необычные ниппели (колпачки, которые служит для накачки шины воздухом и удержания давления внутри) и снять ролик для TikTok, который, возможно, станет популярным.

Так, юных блогеров поймали полицейские в Южноуральске в ходе рейда против детского курения и алкоголизма. Об этом сообщили на странице отделения во "ВКонтакте". Подростков 2009 года рождения доставили в отдел и передали законным представителям. Вероятно, детей поставят на профилактический учет.

В информации подчеркнуто, что с 16 лет дети за такую шалость могут быть привлечены за мелкое хищение (статья 7.27 КоАП РФ). Если проступок совершил ребенок младшего возраста - ответственность будут нести родители. Взрослых также могут привлечь за ненадлежащее воспитание чада (статья 5.35 КоАП РФ).

"РГ" попыталась узнать, как обстоят дела с поимкой маленьких нарушителей в других регионах Урала. Оказалось, что, например, в Тюменской области представители полиции знают о странном увлечении детей, но пока не видят массовости явления. В пресс-службе сказали, что если и есть обращения от водителей по поводу кражи колпачков, то они единичные. В пресс-службе УМВД Югры сказали, что по округу обращений не было вовсе. Там с челябинскими коллегами согласились: если прецеденты будут, детей будут наказывать по статье о мелком хулиганстве, так как стоимость одного колпачка составляет около 50 рублей.