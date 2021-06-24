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24.06.2021 09:20

Север любит сильных

Как было открыто Уренгойское нефте­газоконденсат­ное месторож­дение
Текст: Сергей Зябрин
Российская газета - Спецвыпуск № 138(8489)
Этот год для коллектива Общества "Газпром добыча Уренгой" знаковый. 55 лет назад, 6 июня 1966 года, из разведочной скважины Р-2 получили первый приток газа. Так миру открылся нефтегазоконденсатный супергигант.
Промысел №22 обеспечивает добычу углеводородов из ачимовских отложений. Фото: Пресс-служба ООО "Газпром добыча Уренгой" Промысел №22 обеспечивает добычу углеводородов из ачимовских отложений. Фото: Пресс-служба ООО "Газпром добыча Уренгой"
Промысел №22 обеспечивает добычу углеводородов из ачимовских отложений. Фото: Пресс-служба ООО "Газпром добыча Уренгой"

Эпохальное событие положило начало новой главе в освоении севера Западной Сибири и строительстве будущей газовой столицы. Открытию предшествовал титанический труд геологов и буровиков и… счастливый случай.

Жарким летом 1964 года отряд сейсморазведчиков Владимира Цыбенко, шедший на барже с оборудованием в Тарко-Сале, застрял на мелководье в пересохшей тогда реке Пур. Оставшиеся здесь на период зимовки разведчики решили обследовать территорию от места нынешнего поселка Уренгой на 140 километров в сторону села Ныда. Весной 1965-го в районе будущего Нового Уренгоя приборы показали мощнейшее куполовидное поднятие осадочных пород. Чтобы удостовериться в точности информации, "в бой" бросили буровиков Нарыкарской нефтеразведочной экспедиции.

- В марте 1966 года начальник нашей экспедиции Иван Яковлевич Гиря вызвал меня и говорит: "Бери Ан-2 и лети на Уренгой", - вспоминал впоследствии Владимир Полупанов, мастер одной из бригад, пробуривших Р-2. - Оказалось, что сейсмопартия неизвестного мне тогда Владимира Цыбенко составила карту, из которой явствовало, что на Уренгойской площади должны быть не просто большие, а огромные запасы углеводородов.

В произошедшее 6.06.66 на 66-й параллели поначалу не смогли поверить даже опытнейшие профессионалы. В течение суток из скважины Р-2 получили более шести с половиной миллиона кубометров газа. Иван Яковлевич рассказывал, что тогда даже появилась мысль о неисправности приборов - настолько неожиданными стали результаты. Продолжили удивлять кладовые Ямала и дальше - на той же скважине на глубине 2000 метров обнаружили запасы газового конденсата, еще глубже - нефть.

- Даже при всей буйной фантазии геологов мы не представляли, что так разовьется этот район, каким станет Уренгой в будущем. Но и чудом все назвать нельзя. Чудес не бывает. Просто у геологов были настойчивость и упорство. И вера в свое дело, - много лет спустя откровенничал Иван Гиря.

Чтобы понимать, какой вклад внесло это открытие в развитие газодобывающей отрасли, посмотрим на цифры. Если в 1955 году весь Советский Союз добывал всего девять миллиардов кубометров газа, в 1960-м - 45, то в 1980-м - уже 435 миллиардов, львиная доля - из недр Большого Уренгоя. А к тому моменту на месторождении ввели в эксплуатацию лишь четыре газовых промысла. Сегодня в составе ООО "Газпром добыча Уренгой" функционируют 22 установки комплексной подготовки газа, два нефтепромысла, 20 дожимных компрессорных станций, пять станций охлаждения газа, две компрессорные станции по утилизации попутного нефтяного газа и насосная станция подачи конденсата.

На скважине Р-2 установили мемориальный комплекс первооткрывателям месторождения. Фото: Пресс-служба ООО "Газпром добыча Уренгой"

В марте 2019 года Общество установило рекорд в масштабах России: самое большое количество природного газа, добытого одним предприятием, - 7 триллионов кубометров.

- Со дня открытия Уренгойского месторождения прошло 55 лет. За эти годы в безлюдной ямальской тундре вырос современный город и возведен мощный производственный комплекс. Мы здесь нашли свое призвание, здесь живем и трудимся, с гордостью называем себя северянами - по духу и характеру. И пусть трудовые свершения первопроходцев и сегодня будут нам всем примером. Примером ответственного отношения к делу, умения преодолевать трудности, болеть за результат и делать даже невозможное возможным, - отмечает генеральный директор ООО "Газпром добыча Уренгой" Александр Корякин.

…А та самая историческая скважина Р-2, с которой началась великая эпоха, и сегодня продолжает службу, только теперь - в роли наблюдательной. В ней периодически проводятся замеры давления и геофизические исследования, позволяющие судить о состоянии разработки залежей

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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