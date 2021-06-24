Скоро в ямальском Коротчаево примет малышей новый большой детсад, а учащиеся одной из школ пойдут на занятия в собственный бассейн, совмещенный с отличным спортзалом. Это лишь два из множества проектов, либо уже завершенных, либо реализуемых сейчас в регионе при участии АО "Транснефть - Сибирь".

Нефтепроводчики оказывают существенное содействие развитию транспортной, коммунальной, социальной инф­раструктуры, а также созданию комфортной городской среды. Основой служит шестистороннее соглашение, заключенное весной 2010 года между полпредом президента в Уральском федеральном округе, главами Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра и Ямало-Ненецкого автономного округа, ПАО "Транснефть" и ОАО "Корпорация "Развитие" в рамках строительства трубопроводной системы Заполярье - Пурпе - Самотлор.

Разительные перемены наблюдаются в том же Коротчаево - в некотором отношении уникальном для страны городском микрорайоне: он входит в состав Нового Уренгоя, будучи в отдалении от него на 70 километров.

В 70-80-е годы, когда шло форсированное освоение газовых залежей, Коротчаево, рабочий поселок с узловой железнодорожной станцией, служил для ЯНАО одним из индустриальных форпостов. Последующие экономические трудности в стране в целом и в отдельных регионах не обошли стороной и поселок, отразившись, в частности, на состоянии его ЖКХ. Инженерные сети устарели, очистные сооружения едва справлялись с возросшей нагрузкой. Без модернизации развитие Коротчаево было немыслимо.

Вот почему первым делом компания "Транснефть - Сибирь", у которой с пуском в эксплуатацию магистрального нефтепровода Заполярье - Пурпе в районе Коротчаево заработали три производственных подразделения с коллективом почти 400 человек, начала помогать коммунальной сфере. В 2015-м дала тепло газовая котельная, построенная в рамках шестистороннего соглашения, с большим запасом мощности (без малого 25 мегаватт). В последующие годы она обеспечила теп­лом целый ряд новых зданий - жилого и социального назначения.

За счет увеличения доли налоговых отчислений предприятия в период прокладки нефтяной магистрали построены также канализационно-очистные сооружения со станцией биологической очистки производительностью 2,5 тысячи кубометров в сутки и стоимостью 0,5 миллиарда рублей. Введенные в эксплуатацию осенью прошлого года, они, по словам главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, позволят в предстоящие десятилетия уверенно наращивать в Коротчаево объемы строительства.

В свое время событием регионального масштаба стало открытие универсального спортивно-оздоровительного комплекса "Арктика". В нем восемь оснащенных всем необходимым помещений для занятий различными видами спорта и физической культурой, проведения соревнований. Два основных зала рассчитаны на 465 зрителей. Вместительный комплекс, о котором коротчаевцы когда-то могли лишь мечтать, способен в течение дня принимать сотни детей и взрослых. И это здесь не единственный такого рода проект - при поддержке нефтепроводчиков реализуются еще несколько.

- Достраиваем бассейн со спортзалом для учащихся школы имени Героя Соцтруда Дмитрия Ивановича Коротчаева. У хоккеистов, фигуристов, конькобежцев появится крытая всесезонная площадка - возводим ледовый комплекс. Так что в части физкультуры и спорта мы помогли, не только открыв "Арктику". Кстати, неподалеку от нее в стадии завершения строительство детсада на 240 мест, и в нем предусмотрено все для гармоничного развития дошкольников, - рассказывает замначальника управления по персоналу и общим вопросам Уренгойского УМН АО "Транснефть - Сибирь" Сергей Манжосов.

Ярким примером нового этапа жилищного строительства в районе может служить жилой комплекс "Нефтяник". Малоэтажные дома, квартиры которых отличаются комфортной планировкой и высококачественной отделкой, заселили семьи сотрудников предприятия, преимущественно приехавших по приглашению из других регионов. Ну а в самом Новом Уренгое построен 168-квартирный дом, где в 86 квартирах живут сотрудники УМН, остальные распределены для работников бюджетных организаций города.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Арктика» способен ежедневно принимать сотни детей и взрослых. Фото: Олег Беляев

Вот что важно подытожить в связи со сказанным о районе Коротчаево. Его роль в экономике автономного округа, значимость как транспортного узла в ближайшей перспективе будут только возрастать. Ведь на него завязан один из ключевых инфраструктурных проектов Российской Федерации - Северный широтный ход (СШХ). Он направлен на стыковку на территории ЯНАО двух железных дорог - Свердловской (участок Ноябрьск - Коротчаево) и Северной (участок Собь - Лабытнанги). А еще - на выход к морскому порту Сабетта по ветке, проложенной по полуострову Ямал. Станция Коротчаево примет многочисленные грузовые составы с юго-восточного и западного направлений. В своем обращении к Федеральному собранию глава государства заявил о необходимости неотложной реализации проекта, который даст импульс дальнейшему освоению богатейших ресурсов Арктики. Поэтому инвестиции в Коротчаево следует рассматривать как инвестиции в будущее и Северного широтного хода, и всего автономного округа.

Конечно же, Коротчаево - не единственная территория для целевой помощи в рамках шестистороннего соглашения. Благодаря в том числе и участию АО "Транснефть - Сибирь" в рекордно сжатые сроки через реку Пур был переброшен километровый мост, жизненно необходимый всему автономному округу. С конца 2020 года он обеспечивает непрерывное автомобильное сообщение между несколькими районами ЯНАО, гарантированную доставку грузов на объекты Уренгойского УМН, газовые и нефтяные промыслы в межсезонье. А ранее был запущен автомобильный переход протяженностью 1,33 километра через реку Надым. Это не только сделало жизнь местного населения комфортнее, но и обеспечило безопасную миграцию рыбных стай в период нереста. Кстати, компания продолжает выполнять свои обязательства по восполнению биоресурсов арктического края, запустив в Тазовском районе рыборазводный завод производительностью 1,8 миллиона штук молоди ценных пород.

В этом же районе устраивается полигон для утилизации промышленных и бытовых отходов с монтажом сортировочного и мусоросжигающего оборудования, цеха обезвреживания ртутьсодержащих материалов. Площадка рассчитана на прием в течение трех десятилетий до 46 тысяч кубометров отходов в год из подразделений Уренгойского и Ноябрьского управлений магистральных трубопроводов, других предприятий ТЭК, а также из райцентра Тазовского, села Газ-Сале, прочих населенных пунктов района. Реализация проекта позволит значительно повысить уровень экологической безопасности, минимизировать воздействие производственных объектов на окружающую среду.