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24.06.2021 09:29

Пошли на седьмой

Газодобытчики Ямала извлекли из недр шесть триллионов кубометров голубого топлива
Текст: Григорий Стеклов
Российская газета - Спецвыпуск № 138(8489)
Знаковый рубеж компания "Газпром добыча Ямбург" достигла 5 июня этого года.
Так выглядит с высоты промысел Заполярного месторождения. Фото: Андрей Снегирев Так выглядит с высоты промысел Заполярного месторождения. Фото: Андрей Снегирев
Так выглядит с высоты промысел Заполярного месторождения. Фото: Андрей Снегирев

В этот день ранним утром, чтобы поздравить друг друга с масштабным событием, в производственно-диспетчерском пункте собрались руководители предприятия, ветераны и молодые специалисты, по видео-конференц-связи к ним присоединились коллеги из добывающих подразделений компании на Ямбургском и Заполярном нефтегазоконденсатных месторождениях. Победа!

Первый газовый триллион коллектив предприятия извлек из недр Ямбурга в мае 1994 года спустя восемь лет после запуска в эксплуатацию установки комплексной подготовки газа - УКПГ-2 - на Ямбургском месторождении. Тогда, 22 сентября 1986 года, первые кубометры голубого топлива устремились в магистральный трубопровод "Ямбург - Елец". Ежесуточный объем подачи газа в начальный период составлял 10 миллионов кубометров, позже его увеличили в несколько раз.

Открытое еще в 1965 году, первым в целом списке крупнейших газовых месторождений Ямала, Заполярное дождалось своего часа только в начале двухтысячных. Первая заполярная "звезда" зажглась на газовом небосклоне 30 сентября 2001 года. В 23 часа 15 минут, буквально накануне дня рождения предприятия, первый газ пошел с шести скважин ГП-1С.

- Запуск Заполярного - крупнейшего месторождения - является событием не отраслевым, а общенациональным. В прежние времена это называлось трудовым подвигом, - сказал в своем выступлении во время визита на Ямал в ноябре 2001 года президент Владимир Путин. - Это новое месторождение увеличит объемы газодобычи и даст существенную прибавку. Оно может стать рубежом в развитии всей нашей газовой индустрии.

Олег Арно, генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург»: Шесть триллионов — подтверждение нашего профессионализма, уверенность в силе коллектива. Для Газпрома это важное условие лидерства в мировой энергетике. Для России — энергетическая безопасность и стабильное развитие экономики. Для миллионов людей — тепло и свет в домах, комфортные условия жизни.

И, как видим, стало. Сейчас в фонде предприятия более 2400 газовых и газоконденсатных скважин, а суммарная протяженность эксплуатируемых газопроводов-шлейфов превышает 2200 километров. 19 установок комплексной подготовки газа работают на Ямбургском и Заполярном месторождениях.

Работают газодобытчики в суровых условиях Ямала вахтовым методом. Для своих сотрудников компания построила два поселка: Ямбург и Новозаполярный. В Ямбурге возведены жилые дома гостиничного типа, общежития и модули - трехэтажные общежития, соединенные теплыми переходами с общественным корпусом. В общественных корпусах разбиты зимние сады, работают столовые и магазины, открыты спортзалы. В поселке есть культурно-спортивный центр с библиотекой, киноконцертным залом на 500 мест, бассейном, спортивными площадками, действует современная медико-санитарная часть.

Новозаполярный строили с использованием ямбургского опыта создания комфортных условий жизни вахтовиков. В поселке работают культурно-спортивный комплекс, административный центр, пекарня, баня, прачечная, медико-санитарная часть. Вот почему на Крайний Север охотно приезжают работать люди из всех уголков страны. И это очень важная составляющая успеха компании.

Добыча шести триллионов кубометров газа - результат нелегкой многолетней работы добытчиков в экстремальных условиях, упорства и верности делу. Как первопроходцы Ямбурга и Заполярного, сегодняшние сотрудники компании воспринимают это дело как свое кровное и очень важное для страны

Справка "РГ"

ООО "Газпром добыча Ямбург" владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с уникальных месторождений: Ямбургского и Заполярного. Также готовит к промышленной разработке Северо-Каменномысское, Каменномысское-море, Обское, Чугорьяхинское, Тазовско-Заполярное, Южно-Парусовое и, в рамках совместного предприятия, Парусовый, Северо-Парусовый и Семаковский участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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