Арбитражный суд Уральского округа, рассмотрев кассационную жалобу межрайонной инспекции ФНС по Челябинской области на решение апелляционной инстанции, фактически отменившей доначисление Биянковскому щебеночному заводу (Миньяр) налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), вернул спор с недропользователями к исходной точке. В силе оставлено решение Арбитражного суда Челябинской области от 18 декабря 2020 года. Таким образом, "революционный подход" к исчислению НДПИ, на который рассчитывали представители добывающей отрасли и поддержавшие их сотрудники аппарата регионального бизнес-омбудсмена, не стал руководством к действию.

Повышение НДПИ приведет как минимум к росту цен на щебень, а возможно, и к закрытию некоторых карьеров. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Разногласия Биянковского завода и налоговой инспекции давно вышли за рамки спора двух субъектов, и, как оценивают сегодня наблюдатели, финал судебных слушаний напрямую касается других недропользователей. От разрешения правовой коллизии зависит правоприменительная практика в отношении более чем сотни южноуральских предприятий: им также грозят доначисления налога за три последних года - в целом по региону они оцениваются в два миллиарда рублей. Эксперты считают, что это может отразиться на положении целой отрасли в масштабах страны, поскольку создается прецедент на отдельной территории.

Ситуация обострилась несколько лет назад, когда при проверке расчетов фискальный орган пришел к выводу, что добывающие строительный камень предприятия недоплачивают в казну. Налоговики дробление бутового камня приравняли к добыче и потому стали рассчитывать НДПИ со стоимости щебня, из-за чего налоговая база существенно выросла, ведь конечный продукт в несколько раз дороже сырья. Предприниматели, в свою очередь, уверены, что это другая операция - переработка, а значит, и иной объект налогообложения.

От разрешения правовой коллизии зависят более сотни южноуральских предприятий: им также грозят доначисления налога за три последних года

"РГ" давно следит за развитием ситуации ("Экономика Уральского округа" - материалы "Камень преткновения" от 20.02.2020 и "Камень с плеч" от 15.04.2021), учитывая практические последствия этого "теоретического" спора, ведь продукция разработчиков недр используется в смежных областях. Случись перебои из-за неплатежеспособности добывающих компаний, проблемы ждут и дорожников, и строителей.

Между тем выяснение, какой должна быть правоприменительная практика, сегодня напоминает езду на американских горках. Судебное разбирательство в первой инстанции подтвердило правоту ФНС относительно объекта налогообложения, однако последовавшее затем постановление апелляционного суда от 22.03.2021 года имело противоположный смысл. Вторая инстанция решила, что щебень является продуктом переработки строительного камня ввиду значительного изменения его физических свойств путем осуществления технологических операций, которые не относятся к добыче. Следовательно, полезным ископаемым считаться не может, а значит, не является объектом обложения НДПИ. Это решение, надеялись предприниматели, позволит устранить противоречия.

Совсем другие настроения посеяло в их рядах нынешнее постановление суда, отметившего, что "физическое воздействие на строительный камень с целью его измельчения, вопреки выводам суда апелляционной инстанции, основного характера продукта не изменило, имело место только уменьшение габаритов кусков строительного камня в результате его разбивки механическим путем. Иными словами, спорная продукция представляет собой тот же строительной камень, только подвергнутый фракционному измельчению".

В налоговом ведомстве не комментируют новые обстоятельства дела, напоминая лишь, что Биянковскому щебеночному заводу предстоит доплатить 124 миллиона рублей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров предупреждает: эхом такого решения может стать рост цен в смежных отраслях, ведь недропользователи, чтобы покрыть доначисления, станут поднимать цены на свою продукцию для строителей и дорожников, в конечном же счете все ляжет на плечи населения в виде скрытой инфляции - удорожания квадратного метра жилья, километра дорог. К тому же, по мнению Гончарова, решение может породить недоверие инвесторов и коммерсантов к системе, которая способна быстро менять правоприменительную практику.

Возможно, компромиссный вариант не вызвал бы таких последствий.

- Надо было предупредить заранее: со следующего года взыскиваем по-новому, - рассуждает омбудсмен. - Тогда у бизнеса была бы возможность подготовиться и адаптироваться к ситуации, пересмотреть затраты. Теперь такой возможности нет.

По данным аппарата уполномоченного, общий объем поступлений НДПИ в бюджет региона от всех щебеночных карьеров в год ранее составлял 148 миллионов рублей, сегодня же сопоставимые суммы предстоит доплатить отдельным компаниям.

Решение кассационной инстанции по закону может быть обжаловано в Верховном суде РФ, но проигравшая сторона пока не оглашает дальнейших планов.