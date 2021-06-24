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24.06.2021 08:57
Рубрика: Общество

Фруктовый детсад

Питомник подарил Кургану три тысячи саженцев плодовых деревьев
Текст: Валентина Пичурина
Российская газета - Спецвыпуск № 138(8489)
Около 3000 саженцев плодово-ягодных культур выделила бесплатно компания "Сады Зауралья" Кургану. Деревья украсят территорию школ, детсадов, домов культуры и библиотек.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

В детсаду "Ивушка" традиционно много зеленых насаждений. Есть рябиновая аллея, клены, яблони, жасмин, спирея, карагач, тополь, сирень, черемуха, ель, сосна. А теперь к ним добавились слива, абрикос, алыча, жимолость, новые яблони. Важно, что в закладке фруктового сада участвовали не только воспитатели, родители, но и ребята из старшей и подготовительной групп. Такую коллективную посадку деревьев практикуют и в других учреждениях.

Владимирский "Сад Памяти" пополнили 220 тысяч деревьев и кустарников
В регионах Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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