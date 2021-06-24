Питомник подарил Кургану три тысячи саженцев плодовых деревьев

Около 3000 саженцев плодово-ягодных культур выделила бесплатно компания "Сады Зауралья" Кургану. Деревья украсят территорию школ, детсадов, домов культуры и библиотек.

В детсаду "Ивушка" традиционно много зеленых насаждений. Есть рябиновая аллея, клены, яблони, жасмин, спирея, карагач, тополь, сирень, черемуха, ель, сосна. А теперь к ним добавились слива, абрикос, алыча, жимолость, новые яблони. Важно, что в закладке фруктового сада участвовали не только воспитатели, родители, но и ребята из старшей и подготовительной групп. Такую коллективную посадку деревьев практикуют и в других учреждениях.