С 1 июля "экономически обоснованный тариф" тюменского регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) возрастет сразу более чем на треть, но жители сокрушительного удара по карману не испытают: для них стоимость повысится лишь на 3,4 процента. Десятикратную разницу покроет бюджет, в котором зарезервировано для целевой субсидии свыше 300 миллионов рублей. Отчего же столь дорого обходится мусор?

Осенью 2014 года правительство Тюменской области заключило концессионное соглашение на строительство четырех мусоросортировочных заводов и двух мусороперегрузочных станций. Предполагалось, что все они в 2018 году будут в строю. Но уложиться в срок не удалось. Осенью 2017-го партнер убедил власти скорректировать схему обращения с отходами и сократить количество предприятий с шести до четырех. Только в нынешнем году можно констатировать полный запуск всей региональной сети. И то с оговоркой: последний завод - ишимский - действует, как сообщил инвестор, "в тестовом режиме".

Свыше 90 процентов ТКО по-прежнему захораниваются на полигонах, от которых мы так мечтаем избавиться

Чего удалось достичь? Ликвидированы сотни стихийных свалок, централизованный сбор ТКО дошел практически до всех населенных пунктов, имеющих круглогодичную транспортную доступность. Установлены тысячи новых контейнеров. Создан стабильно работающий профильный бизнес, в котором занято около 1500 человек.

Однако, как ни парадоксально это звучит, не решена главная задача - сортировки отходов с максимально возможным отбором вторсырья. Нет, механически процесс отлажен, только, увы, КПД крайне низкий.

Планка, поставленная перед коммунальщиками, известна: извлекать из ТКО не менее 40 процентов полезных компонентов и отправлять их на переработку. По мировым меркам это немного, только в Западной Сибири такой показатель пока представляется труднодостижимым. В прошлом году в Тюменской области из массы отходов, попавших на линии сортировки, реализовано промышленникам намного меньше десятой части. То есть свыше 90 процентов ТКО по-прежнему захораниваются на полигонах, от которых мы так мечтаем избавиться.

Причин низкой эффективности немало. Среди главных - отсутствие раздельного сбора. Часть ценного вторсырья, смешавшись с разного рода жидкими, жирными, едкими отходами, становится негодной для дальнейшего использования. Часть требует существенных трат на помывку-очистку, ощутимо теряет в цене. Как тут не согласиться с замгубернатора Челябинской области Сергеем Сушковым, заявившим во время выступления в стенах Совфеда: "Единственным способом снижения тарифа для населения является переход на раздельный сбор мусора. Другого не существует, и в мире его никто не придумал".

Возвращаясь к тарифу. Для тюменцев он значительно выше, чем в той же Челябинской области или, к примеру, в Свердловской. Его очередное повышение объяснено тем, что ранее не были учтены затраты на эксплуатацию в 2021 году ишимского мусоросортировочного завода и мусороперегрузочной станции в Ялуторовске. Сказано также о значительном увеличении объема отходов, поступающих на конвейерные линии специализированных предприятий. Вот только конечный результат пока, повторюсь, не впечатляет.