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24.06.2021 08:17
Рубрика: Общество

Работодатели оценили рублем

Уральские вузы готовят высококлассных IT-специалистов
Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 138(8489)
Уральские вузы вошли в двадцатку лидеров по уровню зарплат молодых IT-специалистов, получивших дипломы за последние пять лет. Всего в исследовании участвовали 59 университетов России.

По данным исследовательского центра SuperJob, из вузов УрФО выше всех в общероссийском рейтинге (на 14-м месте) Уральский федеральный университет, причем доходы его выпускников-айтишников за пять лет выросли на 10 тысяч рублей. На 16-м месте Южно-Уральский госуниверситет, показавший рост на 17 тысяч, на 19-й строчке - Челябинский госуниверситет, на 20-й - Тюменский. Доходы выпускников ТюмГУ увеличились всего на пять тысяч, они чаще прочих трудоустраиваются в городе обучения (80 процентов). Среди выходцев из УрФУ в Екатеринбурге остается работать 70 процентов ребят, а среди айтишников, окончивших ЮУрГУ и ЧелГУ, таких 52 и 54 процента соответственно - как у большинства региональных вузов.

Почему омские работодатели помнят о льготах, но "забывают" о зарплате

Самая крупная доля специалистов, работающих в месте получения высшего образования (80-90 процентов), - в Москве и Санкт-Петербурге. Лидером же рейтинга по доходам выпускников стал МФТИ: к прошлому году их заработок повысился на 50 тысяч рублей - до 230 тысяч в месяц.

Эксперты отмечают, что в топ-10 попали университеты, студенты которых - победители международных олимпиад и будущие Нобелевские лауреаты.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

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