Уральские вузы вошли в двадцатку лидеров по уровню зарплат молодых IT-специалистов, получивших дипломы за последние пять лет. Всего в исследовании участвовали 59 университетов России.

По данным исследовательского центра SuperJob, из вузов УрФО выше всех в общероссийском рейтинге (на 14-м месте) Уральский федеральный университет, причем доходы его выпускников-айтишников за пять лет выросли на 10 тысяч рублей. На 16-м месте Южно-Уральский госуниверситет, показавший рост на 17 тысяч, на 19-й строчке - Челябинский госуниверситет, на 20-й - Тюменский. Доходы выпускников ТюмГУ увеличились всего на пять тысяч, они чаще прочих трудоустраиваются в городе обучения (80 процентов). Среди выходцев из УрФУ в Екатеринбурге остается работать 70 процентов ребят, а среди айтишников, окончивших ЮУрГУ и ЧелГУ, таких 52 и 54 процента соответственно - как у большинства региональных вузов.

Самая крупная доля специалистов, работающих в месте получения высшего образования (80-90 процентов), - в Москве и Санкт-Петербурге. Лидером же рейтинга по доходам выпускников стал МФТИ: к прошлому году их заработок повысился на 50 тысяч рублей - до 230 тысяч в месяц.

Эксперты отмечают, что в топ-10 попали университеты, студенты которых - победители международных олимпиад и будущие Нобелевские лауреаты.