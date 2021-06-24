В Югре запустили проект, развивающий здоровую конкуренцию в бизнесе

Любой югорчанин может высказать свои предложения и идеи по развитию здоровой конкуренции в бизнесе региона. В округе запустили краудсорсинговый проект "Комфортная конкуренция для бизнеса". Его цель - выявить существующие риски, проблемы, нарушения антимонопольного законодательства и барьеры, которые мешают развивать конкуренцию. В конечном итоге общее видение болевых точек в этой сфере позволит властям разработать комплекс дополнительных мер по развитию антимонопольного комплаенса в Югре. Кроме того, одновременно сделает еще более эффективными, прозрачными и меры господдержки для предпринимателей Югры. Сбор "конкурентных" предложений ведет центр "Открытый регион - Югра".

Большой комплекс антимонопольных мер действует в Югре уже два года. Он позволяет вовремя обнаруживать все подводные камни в официальных документах правительства региона и муниципалитетов, мешающие развитию здоровой конкуренции. Проект "Комфортная конкуренция для бизнеса" сделает эту работу еще более действенной и оперативной. Дополнительные антимонопольные рычаги будут срабатывать быстрее.

Как уже отмечала "Российская газета", в Югре действует выверенная стратегия и тактика развития бизнеса - от мер, создающих благоприятные условия для привлечения инвестиций в регион, до поддержки предпринимателей в сложный период пандемии, создания условий для развития социального предпринимательства и т. д. И безусловно, все это дает результат.

Так, Югра уверенно вошла в топ-10 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Всего за год регион поднялся сразу на восемь ступеней и занял шестое место. Кроме того, сопровождаемый Фондом развития Югры специализированный интернет-портал об инвестиционной деятельности получил в рейтинге АСИ независимую экспертную оценку 1,88, перейдя из группы "В" в группу "А". Выступая на площадке Петербургского форума, губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что по итогам 2020 года объем инвестиций в экономику Югры превысил один триллион рублей. При этом у округа амбициозные планы: к 2030 году в соответствии с национальными целями достичь показателя в 1,7 триллиона рублей (!).

Как отметила Наталья Комарова, в Югре особый, бережный подход к каждому инвестиционному рублю. Всем потенциальным инвесторам предлагаются надежные инструменты, защищающие их проектные решения.

В округе реализуется целый комплекс прогрессивных механизмов поддержки инвестиционной деятельности, взаимодействия бизнеса и власти. Принят закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений".

В этом документе обозначено одиннадцать видов механизмов, стимулирующих вложение средств в экономику региона. Все они максимально отвечают основным запросам инвесторов и создают основу для реализации проектов именно в Югре. Регион уже практически приступил к запуску такой формы, как соглашение о реализации инвестиционного проекта, в соответствии с которым господдержка предоставляется в виде компенсации затрат инвестора взамен на обязательство уплатить сопоставимую сумму налогов в период окупаемости проекта. Сегодня в Югре уже есть два пилотных проекта, которые осуществляются с заключением таких соглашений. При этом для оценки инвестпроектов в округе действует цифровая платформа "Инвестиционный бюджет". Она предусматривает отбор и приоритетную поддержку проектов с наиболее высокой бюджетной и социальной эффективностью.

Еще один инструмент поддержки инвестиционных проектов - механизм венчурного финансирования, направленный на стимулирование вложений в новые индустриальные проекты, в том числе в сфере развития топливно-энергетического комплекса. В прошлом году Фонд развития Югры присоединился к договору инвестиционного товарищества "ТФ II", направленному на поддержку высокотехнологичных инновационных проектов.

Весь перечень действующих мер поддержки инвесторов в Югре включает в себя более 100 пунктов, информация о них размещена в "Навигаторе мер поддержки" на специальном портале, она абсолютно прозрачна и доступна.

Как отмечают представители югорского бизнеса, показательно, что все меры поддержки, в том числе и те, которые предприниматели получили в пандемию, - это не декларация на бумаге: они действительно доступны широкому кругу предпринимателей. Бизнесу сегодня как никогда важно, чтобы вся информация о поддержке была максимально прозрачна, чтобы бизнес мог получить ее без лишних бюрократических препон.