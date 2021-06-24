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24.06.2021 10:01
Рубрика: Общество

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В школе на окраине Челябинска осваивают электронные тренажеры
Текст: Михаил Пинкус
Российская газета - Спецвыпуск № 138(8489)
У школы № 116 в новом микрорайоне Чурилово всегда многолюдно. По двору прогуливаются мамы с колясками, малыши играют на детской площадке. Школа стала настоящим центром притяжения. Детей сюда привозят со всего микрорайона, растянувшегося на пять с лишним километров.
Практически в каждом классе школы установлены интерактивные доски-тренажеры. Фото: Михаил Пинкус/РГ Практически в каждом классе школы установлены интерактивные доски-тренажеры. Фото: Михаил Пинкус/РГ
Практически в каждом классе школы установлены интерактивные доски-тренажеры. Фото: Михаил Пинкус/РГ

- Это раньше у нас была обычная поселковая школа на 300 ребятишек, - рассказывает директор 116-й Татьяна Трапезникова. - Теперь дети занимаются в трех разных корпусах, и появилась необходимость автоматизировать весь учебный процесс. Работаем на разных цифровых платформах. Для учителей они незаменимые помощники: сами проверяют работы, сами ставят оценки. А для детей добавляют элемент игры и азарта, который современной школе просто необходим.

В детских технопарках начинаются летние курсы и образовательные смены

К примеру, образовательная платформа "Учи.ру" говорит "Великолепно!" и "Восхитительно!", если ребенок справился с заданием, и сама подает сигнал, если он делает что-то не так. Учитель лишь объясняет при необходимости, почему не принят ответ. Практически в каждом классе установлены интерактивные доски-тренажеры, содержимым которых ученики заправски управляют электронными указками.

Кроме того, у каждого предметника есть свое оборудование, способное поразить молодые умы. В частности, в кабинете информатики - настоящий 3D-принтер, физические процессы дети изучают с помощью сконструированных лего-моделей и переносных лабораторий с датчиками уровня шума, освещенности, cилы, напряжения и давления. В кабинете технологии установлены мини-станки с числовым программным управлением. А в информационно-библиотечном центре проходят интерактивные уроки шахмат. Здесь каждый найдет чем заняться в свободное время - кроме художественной литературы и учебников есть энциклопедии 3D, книги из Национальной электронной детской библиотеки. К примеру, скачав приложение на телефон, можно увидеть выскочившего прямо из учебника динозавра. Эффект от таких занятий, вероятно, есть.

- Главное - заинтересовать, - считают педагоги. - После первого успеха начинается развитие. Но нужно заметить, к каким именно дисциплинам имеет склонность ребенок. По сути, профориентация должна начинаться еще в детском саду.

- Не менее важно, пожалуй, и то, что работа с электронными инструментами позволила нам практически безболезненно перейти на дистант во время пандемии, - считает директор. - К этому были готовы и педагоги, и родители. А если возникали проблемы с онлайн-включениями из дома, учителя записывали видео­уроки, которые дети могли посмотреть в удобное для них время в присутствии старших.

Готовится методичка для учебы на удаленке
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