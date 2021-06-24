Жителя Екатеринбурга арестовали за пьяную езду на самокате

В Екатеринбурге на десять суток арестован любитель экстремальных покатушек на электросамокате. По решению суда 53-летнего водителя двухколесного средства отправили на нары сразу за три правонарушения: вождение в пьяном виде, отсутствие водительского удостоверения и прав. Столь строгое решение у многих вызвало удивление и заставило по-новому взглянуть на "детское" по названию транспортное средство.

Как выяснилось, нарушитель попался на глаза автоинспекторам ранним утром. Буквально на рассвете, в 4 часа утра, он рассекал дорогу на одной из улиц спального района Екатеринбурга. На пустынном асфальте пожилой экстремал никому особо не мешал - ни машин, ни пешеходов. Но двигался, по словам инспекторов, очень подозрительно: двухколесное транспортное средство на скорости виляло из стороны в сторону. Мужчину остановили и без труда определили - пьян. Сдали запах алкоголя и неустойчивое стояние на ногах. Уже на патрульном автомобиле лихача доставили в отделение полиции, туда же отправилось и двухколесное транспортное средство. Последнее определили на штрафстоянку, а в отношении задержанного составили протокол об административном нарушении и отправили в СИЗО.

Корень зла в том, что на законодательном уровне не определен статус самоката

"Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт опьянения - 0,46 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, электросамокат является транспортным средством, для управления которым требуется право на управление транспортными средствами категории М, - пояснили корреспонденту "РГ" в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу".

Электросамокаты нынешним летом стали настоящей проблемой для многих российских городов. Любители промчаться с ветерком сбивают пешеходов, врезаются друг в друга и в машины. Причем этот вид транспорта размножается не по дням, а по часам. В Екатеринбург, к примеру, за три месяца вошли три компании, предоставляющие сервис кикшеринга - краткосрочной аренды самокатов. Чтобы как-то навести порядок и ограничить двухколесных летунов, власти Екатеринбурга в центре города ввели зоны, где скорость самокатов ограничена до 15 километров в час. По инициативе местных депутатов разрабатывается проект введения специальных зон, параллельных тротуарам, для передвижения средств индивидуальной мобильности. А в Санкт-Петербурге и вовсе приняли решение приостановить работу сервисов кикшеринга.

"Но корень зла в том, что на законодательном уровне не определен статус самоката. Он не считается транспортным средством, а приравнен к пешеходам. Исключение - техника, которая имеет мощность двигателя более 250 ватт и может развивать скорость до 40 километров в час. Формально они приравниваются к мопедам, которые внесены в действующие правила дорожного движения. Но, согласитесь, мопед - не самокат, это даже внешне различные машины. Чтобы не возникало разночтений в суде, необходимо внести в законодательство поправки. А так парадокс получается: права требуют, а в законе не прописано", - пояснил свою позицию руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

Без выделения электросамокатов в отдельную категорию участников движения судебная практика будет неоднозначной. "Изменения в Правила дорожного движения давно назрели", - уверен председатель Свердловского отделения комитета по защите прав автовладельцев Дмитрий Ларионов.