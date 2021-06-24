Рейтинг самых влиятельных женщин Украины возглавила и.о. посла США

Неожиданный рейтинг самых влиятельных женщин Украины опубликовал немецкий журнал Focus. По версии издания, его возглавляет и.о. посла США в Киеве Кристина Квин.

Госпожа Квин обошла первую леди страны Елену Зеленскую и генпрокурора Ирину Венедиктову. Немцы уверены, что нет на Украине женщины влиятельней, чем Квин. На четвёртом месте - экс-премьер, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а на пятом - ещё один иностранный посол - глава британской дипмиссии на Украине Мелинда Симмонс.

В топ-10 также вошли посол Украины в США Оксана Маркарова, совладелица сети товаров для дома "Эпицентр" Галина Герега, нардеп от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, сотрудница офиса украинского президента Ирина Победоносцева, а замыкает этот рейтинг певица Екатерина Павленко, выступавшая от Украины на "Евровидении".