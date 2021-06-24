РФ и Египет согласовывают вопросы безопасности для возобновления чартеров

Россия и Египет согласовывают последние вопросы для возобновления чартерных рейсов. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Также уже готовится указ президента РФ Владимира Путина, который снимет ограничения перелетов между странами.

"Я думаю, что наши коллеги из Минтранса, из соответствующих служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами последние вопросы и мы сможем начать возобновление этих рейсов непосредственно на курорты Египта", - отметил он, передает ТАСС.

Манутров предположил, что, когда возобновятся чартерные рейсы, активизируются и переговоры по поставкам самолетов SSJ и МС-21 в Египет.