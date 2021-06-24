"Роскосмос" сообщил об увеличении высоты орбиты МКС на 850 метров

Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована в четверг утром. Это сделано с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемых кораблей CST-100 Starliner, "Союз МС-19", а также перед посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18".

Как сообщает "Роскосмос", двигатели грузового корабля "Прогресс МС-16" были включены в 05:40 мск и проработали 466 секунд. По предварительным расчетам, это позволило увеличить высоту орбиты на 850 метров - до 420,3 км над поверхностью Земли, пишет ТАСС. Отмечается, что специалисты сейчас обрабатывают данные по новым параметрам орбиты.

В госкорпорации напомнили, что каждые сутки МКС совершает 15 или 16 витков вокруг Земли. На борту станции сейчас находится 65-я экспедиция. В ее составе: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.