России потребуется не менее 5 млн трудовых мигрантов

Не менее 5 млн трудовых мигрантов нужно привлечь в Россию до 2024 года. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с руководителями регионов о достижении национальных целей в сфере жилищного строительства.

Сейчас трудовых ресурсов остро не хватает, отметил Хуснуллин - как из-за закрытия границ в пандемию, так и из-за демографического провала 1990-х годов. Дефицит работников сильнее всего сдерживает возможности развития.

Руководителям регионов надо четко понимать, сколько есть рабочих мест, сколько можно найти российских специалистов и сколько нужно привлечь иностранных, сказал вице-премьер. "Особенно важно понять, каких ресурсов - это будет иностранная дешевая рабочая сила, это будут высококлассные специалисты", - отметил Хуснуллин.

До 2024 года потребуется не менее 5 млн иностранных мигрантов. "Сейчас мы по поручению председателя правительства отрабатываем подходы - какие это ресурсы, как мы с ними будем работать, как сделать, чтобы они дали максимальный плюс для развития страны".

Решить вопрос с нехваткой рабочих можно через обучение, привлечение иностранцев и, например, мобилизацию неработающих пенсионеров, считает вице-премьер.