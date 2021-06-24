Российский триллер вошел в конкурс международного фестиваля Fantasia

Триллер Анны Зайцевой #хочувигру появится в российских кинотеатрах 7 октября, однако проект уже успел "обрасти" историей. Идея для сценария картины стала победителем конкурса проектов в формате Screenlife студии Тимура Бекмамбетова Bazelevs. Продюсерами фильма стали Анна Шалашина, Тимур Бекмамбетов и Игорь Мишин.

Первая работа Зайцевой "Сама дура!" - о взаимоотношениях девочки-подростка и ее сестры - девочки с особенностями развития - набрала более 33 миллионов просмотров на YouTube. Она же легла в основу одноименного сериала на IVI, продолжение которого выйдет уже этой осенью. Зайцева также режиссер сериала "Герой по вызову" с Кристиной Асмус в главной роли.

А вчера стало известно, что триллер #хочувигру выбран единственным представителем от России на крупный международный фестиваль фильмов ужасов, триллеров и остросюжетного кино Fantasia, который пройдет с 5 по 25 августа в Монреале (Канада). Посмотреть программу киносмотра можно по ссылке.

Фестиваль Fantasia традиционно считается одним из главных мировых киносмотров жанровых картин: в разные годы на нем проходили североамериканские премьеры "Бесславных ублюдков" Квентина Тарантино и "Ночного дозора" Тимура Бекмамбетова, а также мировая премьера одной из частей франшизы "Пункт назначения". Молодежный фильм #хочувигру поборется за звание лучшего дебюта и за приз зрительских симпатий.

Триллер рассказывает о загадочных происшествиях подростков в провинциальном городе. В попытках разобраться в причинах исчезновения своей сестры школьница Дана находит в ее соцсетях таинственную группу. Здесь тинейджеры получают задания, не выполнив которые, они рискуют потерять друзей, родных и собственную жизнь. Чтобы найти организаторов группы, Дане придется вступить в опасную игру на выживание.

Актерскую команду фильма составили молодые, но уже успевшие заявить о себе актеры: Тимофей Елецкий знаком зрителям по сериалу "Трудные подростки", Полина Ватага сыграла маленькую Елену Вяльбе в спортивной драме "Белый снег", а исполнившая роль главной героини Анна Потебня работала с режиссером фильма Анной Зайцевой над короткометражкой "Сама дура!".