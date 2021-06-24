Роструд разъяснил законность отстранения от работы без прививки

В Трудовом кодексе сказано, что работник может быть отстранен от своих обязанностей не только за нарушение ТК и федеральных законов, но и за не соблюдение других нормативных правовых актов.

"Это нарушение положений федерального закона № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Согласно документу, отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями", - говорится в сообщении Роструда.

Прививки обязательны при угрозе распространения опасных инфекционных заболеваний, когда власти принимают решение о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам лиц.

На данный момент обязательная вакцинация проводится в ряде регионов среди отдельных групп граждан. Это коснулось работников общепита, образования, здравоохранения, общественного транспорта, торговли и других сфер.