Самолет ИЛ-114 выйдет в серию в 2023 году

В 2023 году начнется серийное производство пассажирского самолета ИЛ-114-300 с российским двигателем. Об этом Владимиру Путину сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Самолет очень хороший. Уже сегодня на него большой спрос, особенно у региональных авиакомпаний", - рассказал Чемезов и подчеркнул, что он может приземляться не только на бетонную полосу, но и на грунтовую, и без специального оборудования в аэропортах.

"Для этого его и делают", - отметил Путин.

Чемезов также рассказал, что начало серийного производства двигателей ВК-650В для вертолетов Ка-226Т и "Ансат" запланировано на 2023 год.