"Сармат" планируют испытать в третьем квартале 2021 года

Летно-конструкторские испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" проведут в третьем квартале нынешнего года.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор завода "Красмаш" Александр Гаврилов. В будущем году должны пройти государственные испытания "Сармата". После этого планируется поставить на боевое дежурство первый полк, это произойдет к концу 2022 года.

"РГ" уже писала о предполагаемых запусках ракеты. Они будут выполнены из шахтной пусковой установки на космодроме Плесецк. По оценке военных экспертов, наличие у России ракет "Сармат", которые могут нести гиперзвуковые блоки "Авангард", сдержит планы США по развертыванию глобальной системы ПРО.

Кстати, межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" в состоянии доставить разделяющуюся головную часть массой до десяти тонн через Северный и Южный полюса в любую точку мира.