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24.06.2021,  
09:54
Текст:  Светлана Цыганкова

"Сармат" планируют испытать в третьем квартале 2021 года

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости

Летно-конструкторские испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" проведут в третьем квартале нынешнего года.

Фото: BBC News / youtube.com
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Об этом ТАСС сообщил генеральный директор завода "Красмаш" Александр Гаврилов. В будущем году должны пройти государственные испытания "Сармата". После этого планируется поставить на боевое дежурство первый полк, это произойдет к концу 2022 года.

"РГ" уже писала о предполагаемых запусках ракеты. Они будут выполнены из шахтной пусковой установки на космодроме Плесецк. По оценке военных экспертов, наличие у России ракет "Сармат", которые могут нести гиперзвуковые блоки "Авангард", сдержит планы США по развертыванию глобальной системы ПРО.

Кстати, межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" в состоянии доставить разделяющуюся головную часть массой до десяти тонн через Северный и Южный полюса в любую точку мира.

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