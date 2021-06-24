Семьи погибших пожарных будут получать денежную компенсацию ежемесячно

Прежде, чем шагнуть в огонь, пожарные теперь будут знать, что, в случае чего, их семьи не останутся на произвол судьбы. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", одобренный на заседании Совета Федерации РФ, устанавливает ежемесячную компенсацию семьям погибших пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Закон подготовлен в целях повышения социальной защиты членов семей и родителей, в том числе сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, погибших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных при выполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

В ведомстве ожидают, что ежемесячная денежная компенсация будет рассчитана по аналогии с подобными выплатами членам семей сотрудников МВД России. Пока же о конкретном размере ежемесячной компенсации в спасательном ведомстве не уточнили. Не исключено, что она будет начисляться индивидуально.

Известно также, что помимо семей пожарных, согласно этому закону, компенсации будут полагаться и семьям таможенников и сотрудников уголовно-исполнительной системы.