Новости

В Буэнос-Айресе признали безопасность российской вакцины "Спутник V" 21:19
Под Петербургом разбился вертолет Ми-8 21:08
Рейтинг самых влиятельных женщин Украины возглавила и.о. посла США 20:44
Семьи погибших пожарных будут получать денежную компенсацию ежемесячно 20:39
В Ростове установлен рекорд по суточной вакцинации среди горожан 20:33
РФ и Египет согласовывают вопросы безопасности для возобновления чартеров 20:18
В Новосибирской области инспектор ДПС погиб в ДТП 19:59
Захарова объяснила смысл провокации британского эсминца в Чёрном море 19:58
Под Воронежем солдат погиб на учениях 19:50
Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро-2020 по выигранным единоборствам 19:42
В Британии выявлен рекордный показатель заражений ковидом второй день подряд 19:38
Сенатор рассказал о насыщенной программе Форума регионов Беларуси и России 19:30
В Татарстане шестеро детей отравились антисептиком 19:23
Медведев вышел в полуфинал турнира в Мальорке 19:13
Минздрав РФ дал советы, как легче перенести жару 19:06
Найденный в ЮАР кварц приняли за алмазы 18:55
Косачев: Антироссийские санкции Украины - бессмысленны и бесполезны 18:52
Ректор МФЮА поддержал инициативу довести стипендии до прожиточного минимума 18:52
Во Флориде по неизвестным причинам обрушилась многоэтажка 18:48
ЦБ выпустит инвестиционные золотые монеты с Георгием Победоносцем 18:48
Вышел трейлер сиквела анимационного мюзикла "Зверопой" 18:38
Пассажирский Boeing приземлился в Новосибирске из-за сигнала о пожаре 18:35
В Петербурге закрасили граффити о врачах-супергероях 18:32
Попова уточнила сроки появления антител после вакцины "Спутник Лайт" 18:16
Более 2,5 тысячи москвичей стали постоянными читателями "Красной книги" 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
24.06.2021 20:39
Рубрика: Власть

Семьи погибших пожарных будут получать денежную компенсацию ежемесячно

Текст: Тимофей Борисов
Фото: Андрей Бессонов/ РИА Новости Фото: Андрей Бессонов/ РИА Новости
Фото: Андрей Бессонов/ РИА Новости

Прежде, чем шагнуть в огонь, пожарные теперь будут знать, что, в случае чего, их семьи не останутся на произвол судьбы. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", одобренный на заседании Совета Федерации РФ, устанавливает ежемесячную компенсацию семьям погибших пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Трое пожарных пострадали после взрывов в Лужниках

"Закон подготовлен в целях повышения социальной защиты членов семей и родителей, в том числе сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, погибших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных при выполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

В ведомстве ожидают, что ежемесячная денежная компенсация будет рассчитана по аналогии с подобными выплатами членам семей сотрудников МВД России. Пока же о конкретном размере ежемесячной компенсации в спасательном ведомстве не уточнили. Не исключено, что она будет начисляться индивидуально.

Известно также, что помимо семей пожарных, согласно этому закону, компенсации будут полагаться и семьям таможенников и сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Власть Безопасность Правительство МЧС

Главное сегодня

ФСБ показала видео артиллерийской стрельбы по курсу английского эсминца
Путин обсудил с Эрдоганом поставки "Спутника V" и ситуацию в Карабахе
Попова назвала условия введения новых ограничений из-за COVID-19
Косачев: Антироссийские санкции Украины - бессмысленны и бесполезны
Росстат зафиксировал замедление роста цен на бензин
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние