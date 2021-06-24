Власть
24.06.2021 19:30
Текст: Юрий Сизов

Сенатор рассказал о насыщенной программе Форума регионов Беларуси и России

Несмотря на обострение ситуации, связанной с пандемией коронавируса, VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет в установленные сроки, подтвердил в четверг председатель комиссии верхней палаты белорусского парламента Сергей Рачков. Правда, уточнил он, все мероприятия, которые намечены с 29 июня по 1 июля, состоятся в режиме видеоконференции.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС

В первый день, согласно повестке дня форума, состоится работа пяти секций и Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат. На этих заседаниях, которые будут организованы на площадке Совета Федерации в российской столице и на многочисленных площадках в Минске будут обсуждены основные темы форума - "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации" в разных ракурсах - медицина, образование, правотворчество, международные отношения и молодежь. Что касается заседания совета палат, то на нем, по словам Рачкова, будут проанализированы вопросы "влияния пандемии на экономику Союзного государства".

Фото: Роман Щербенков
Какие темы обсудят на VIII Форуме регионов Беларуси и России

На следующий день, 30 июня, на восьмом заседании межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания РБ и Совета Федерации Федерального собрания РФ его участники в онлайн-формате обсудят состояние и перспективы межрегионального сотрудничества. Профильным министрам совместно с членами комиссии предстоит рассмотреть вопросы расширения деловых и кооперационных связей между субъектами хозяйствования двух стран, обсудить и согласованную политику в области охраны окружающей среды и природных ресурсов.

А площадка, на которой состоятся встречи спикеров верхних палат парламентов Союзного государства с региональными властями, будет использована, по традиции, для упрочения прямых контактов, заключения соглашений, направленных на углубление двусторонних связей.

Кроме того, сообщил белорусский сенатор, перед участниками предстоящего диалога поставлена задача: дать ответ на вопрос о том, "как реализуются союзные программы и научно-технические проекты в рамках международных договоров. Для этого на Форум приглашены ученые из академий наук, руководители промышленных предприятий, представители международных структур". 

У форумов регионов, констатировал он, уже солидный багаж из подписанных соглашений и контрактов, установленных связей регионов, предприятий и простых людей. "Они по праву стали знаковыми мероприятиями для наших стран и народов, в первую очередь благодаря участию и вниманию глав государств. В этом году мы ждем рекорд по сумме подписанных коммерческих контрактов - $900 млн", - сообщил парламентарий, а для сравнения напомнил, что на II Форуме регионов в 2015 году сумма контрактов составила лишь $100 млн.

В ходе проведения VIII Форума регионов также планируется подписание более 40 соглашений о сотрудничестве. Основной упор будет сделан на экономику, но при этом вопросы гуманитарного, культурного сотрудничества, подтвердил Рачков, тоже включены в правовое поле разработанных документов.

Фото: Виталий Пивоварчик/ РИА Новости
Академик Сергей Чижик - о VIII Форуме регионов Беларуси и России

Именно с учетом предложений, выработанных в результате обсуждения на секциях, будет принят итоговый документ, в котором найдут отражение рекомендации органам государственной власти Беларуси и России, органам местного самоуправления и интеграционным структурам.

Что касается ключевого мероприятия форума - пленарного заседания, то в нем, пояснил Рачков, запланировано участие парламентариев, представителей регионов и Постоянного комитета Союзного государства, руководителей профильных министерств, отраслевых компаний и организаций.

Особое внимание сенатор обратил на молодежную повестку дня предстоящего форума. Напомнив, что в прошлом году был образован молодежный парламент при Национальном собрании РБ, Рачков уточнил, что ожидается совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при верхней палате российского парламента и их коллег из Беларуси. "Они подпишут соглашение о сотрудничестве, выработают план совместных мероприятий. Таким образом, взаимодействие молодежи приобретет системный характер", - полагает сенатор.

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