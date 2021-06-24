Сенатор рассказал о насыщенной программе Форума регионов Беларуси и России

Несмотря на обострение ситуации, связанной с пандемией коронавируса, VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет в установленные сроки, подтвердил в четверг председатель комиссии верхней палаты белорусского парламента Сергей Рачков. Правда, уточнил он, все мероприятия, которые намечены с 29 июня по 1 июля, состоятся в режиме видеоконференции.

В первый день, согласно повестке дня форума, состоится работа пяти секций и Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат. На этих заседаниях, которые будут организованы на площадке Совета Федерации в российской столице и на многочисленных площадках в Минске будут обсуждены основные темы форума - "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации" в разных ракурсах - медицина, образование, правотворчество, международные отношения и молодежь. Что касается заседания совета палат, то на нем, по словам Рачкова, будут проанализированы вопросы "влияния пандемии на экономику Союзного государства".

На следующий день, 30 июня, на восьмом заседании межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания РБ и Совета Федерации Федерального собрания РФ его участники в онлайн-формате обсудят состояние и перспективы межрегионального сотрудничества. Профильным министрам совместно с членами комиссии предстоит рассмотреть вопросы расширения деловых и кооперационных связей между субъектами хозяйствования двух стран, обсудить и согласованную политику в области охраны окружающей среды и природных ресурсов.

А площадка, на которой состоятся встречи спикеров верхних палат парламентов Союзного государства с региональными властями, будет использована, по традиции, для упрочения прямых контактов, заключения соглашений, направленных на углубление двусторонних связей.

Кроме того, сообщил белорусский сенатор, перед участниками предстоящего диалога поставлена задача: дать ответ на вопрос о том, "как реализуются союзные программы и научно-технические проекты в рамках международных договоров. Для этого на Форум приглашены ученые из академий наук, руководители промышленных предприятий, представители международных структур".

У форумов регионов, констатировал он, уже солидный багаж из подписанных соглашений и контрактов, установленных связей регионов, предприятий и простых людей. "Они по праву стали знаковыми мероприятиями для наших стран и народов, в первую очередь благодаря участию и вниманию глав государств. В этом году мы ждем рекорд по сумме подписанных коммерческих контрактов - $900 млн", - сообщил парламентарий, а для сравнения напомнил, что на II Форуме регионов в 2015 году сумма контрактов составила лишь $100 млн.

В ходе проведения VIII Форума регионов также планируется подписание более 40 соглашений о сотрудничестве. Основной упор будет сделан на экономику, но при этом вопросы гуманитарного, культурного сотрудничества, подтвердил Рачков, тоже включены в правовое поле разработанных документов.

Именно с учетом предложений, выработанных в результате обсуждения на секциях, будет принят итоговый документ, в котором найдут отражение рекомендации органам государственной власти Беларуси и России, органам местного самоуправления и интеграционным структурам.

Что касается ключевого мероприятия форума - пленарного заседания, то в нем, пояснил Рачков, запланировано участие парламентариев, представителей регионов и Постоянного комитета Союзного государства, руководителей профильных министерств, отраслевых компаний и организаций.

Особое внимание сенатор обратил на молодежную повестку дня предстоящего форума. Напомнив, что в прошлом году был образован молодежный парламент при Национальном собрании РБ, Рачков уточнил, что ожидается совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при верхней палате российского парламента и их коллег из Беларуси. "Они подпишут соглашение о сотрудничестве, выработают план совместных мероприятий. Таким образом, взаимодействие молодежи приобретет системный характер", - полагает сенатор.