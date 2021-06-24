Штамм COVID-19 "Дельта плюс" выявлен в пяти странах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В России на сегодняшний день нет заболевших, у которых был бы выделен штамм "Дельта плюс", - отметила она в своем выступлении на III международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Ранее руководитель Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия заявил, что "Дельта-плюс" обладает чрезвычайно высоким уровнем заразности: подхватить вирус можно, просто пройдя без маски рядом с заболевшим человеком.

Специалисты отмечают, что "Дельта-плюс" проявляет устойчивость к антителам и способен преодолевать иммунную защиту.