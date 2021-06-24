Сколько стоит устроить в жару зону отдыха на балконе

Новости

В США после вакцинации зафиксировано почти 500 случаев миокардита 05:56
Москва и Калининград превзошли курорты Черного моря по температуре воды 05:51
Биолог оценил влияние жаркой погоды на коронавирус 05:47
Часть застрявших на Чукотке белух освободились из ледового плена 05:37
МВД внедрило систему распознавания людей и автомобилей 05:20
В Англии 41 человек заразился новым штаммом коронавируса "дельта плюс" 04:45
Экологи предрекли превращение Украины в пустыню 04:41
Пушков назвал истерикой реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем 04:18
Бразилия обновила рекорд по числу новых заражений коронавирусом за сутки 03:55
Финансист предупредила пенсионеров о риске остаться без денег в июле 03:54
В МВД назвали основные уловки мошенников, на которые попадаются россияне 03:37
Вильфанд заявил, что "пустынная" жара в Москве скоро спадет 03:34
В Греции отменено обязательное ношение масок на улице в 40-градусную жару 03:11
Израиль отложил открытие границ для привитых от COVID-19 туристов 03:00
Пушков рассказал о цели нарушившего госграницу РФ британского эсминца 02:40
Египет разрешил въезд вакцинированным иностранцам без ПЦР-тестов 02:06
Электроснабжение 265 домов на севере Петербурга восстановлено 02:05
Выпускники школ сдают последний ЕГЭ основного периода - по информатике 01:27
Вильфанд: В центре европейской части России немного похолодает 01:17
Врач призвала не злоупотреблять загаром во время вакцинации от COVID-19 00:53
В США вынесен первый приговор по делу о штурме Капитолия 00:30
Пожар произошел на электроподстанции в Ленинградской области 00:17
РПЦ привлечет к развитию богословской науки светских ученых 23.06.2021
В Барселоне покончил с собой основатель антивирусной компании McAfee 23.06.2021
Роналду обновил рекорд по голам на чемпионатах мира и Европы 23.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
24.06.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Сколько стоит устроить в жару зону отдыха на балконе

Текст: Татьяна Ткачёва
Устроить удобный уголок для релаксации на дачном участке можно за восемь тысяч рублей, для вечерних посиделок - за одиннадцать. Цены на популярные товары для загородного отдыха изучили аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров "СберМаркет".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В стандартный набор вошли: шезлонг, гамак, зонт от солнца и надувной бассейн. При заказе из гипермаркетов все это обойдется в 8,1 тысячи. Оборудовать зону барбекю - для этого потребуется гриль, сборный мангал, набор шампуров и решетка для гриля - можно за 4,5 тысячи. Уголок для вечернего отдыха - со складным столом, двумя стульями и светильником на солнечных батареях - будет стоить 11,3 тысячи.

Фото: iStock
Что ждет дачников и садоводов в новом сезоне

Если загородного участка нет, можно уютно устроиться и на балконе. Здесь все зависит от фантазии хозяина. За 4,2 тысячи можно обзавестись складным креслом и ковриком, а также украсить балкон декоративными свечами и живыми растениями. У некоторых на балконе помещается подвесное кресло - в среднем такие модели стоят 13 тысяч рублей.

"В конце мая и июне наблюдается рост заказов в загородные дома и дачи в Москве и Санкт-Петербурге. Чаще всего покупают воду в больших бутылках, бананы, ягоды, охлажденное мясо, молочные продукты, хлеб, сладости и средства гигиены", - сообщили в пресс-службе "СберМаркета".

Экономика Товары и цены Компании Финансы Сбербанк

Главное сегодня

Пушков назвал истерикой реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем
Финансист предупредила пенсионеров о риске остаться без денег в июле
В Бурятии из-за COVID-19 объявили режим нерабочих дней
Вильфанд: В центре европейской части России немного похолодает
Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков