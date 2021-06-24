Сколько стоит устроить в жару зону отдыха на балконе

Устроить удобный уголок для релаксации на дачном участке можно за восемь тысяч рублей, для вечерних посиделок - за одиннадцать. Цены на популярные товары для загородного отдыха изучили аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров "СберМаркет".

В стандартный набор вошли: шезлонг, гамак, зонт от солнца и надувной бассейн. При заказе из гипермаркетов все это обойдется в 8,1 тысячи. Оборудовать зону барбекю - для этого потребуется гриль, сборный мангал, набор шампуров и решетка для гриля - можно за 4,5 тысячи. Уголок для вечернего отдыха - со складным столом, двумя стульями и светильником на солнечных батареях - будет стоить 11,3 тысячи.

Если загородного участка нет, можно уютно устроиться и на балконе. Здесь все зависит от фантазии хозяина. За 4,2 тысячи можно обзавестись складным креслом и ковриком, а также украсить балкон декоративными свечами и живыми растениями. У некоторых на балконе помещается подвесное кресло - в среднем такие модели стоят 13 тысяч рублей.

"В конце мая и июне наблюдается рост заказов в загородные дома и дачи в Москве и Санкт-Петербурге. Чаще всего покупают воду в больших бутылках, бананы, ягоды, охлажденное мясо, молочные продукты, хлеб, сладости и средства гигиены", - сообщили в пресс-службе "СберМаркета".